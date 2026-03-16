Comisia Europeană adoptă un cadru modern pentru finanțarea transportului sustenabil. Când vor intra în vigoare noile reguli

Iulia Petcu
16 mart. 2026, 23:00
Comisia Europeană a adoptat un nou set de reguli care vizează simplificarea acordării ajutoarelor de stat pentru transportul terestru și multimodal. Măsurile urmăresc stimularea investițiilor în soluții de mobilitate mai eficiente, competitive și prietenoase cu mediul.

Ce schimbări aduc noile reguli privind ajutoarele de stat pentru transport

Executivul european a aprobat Orientările privind ajutoarele de stat pentru transportul terestru și multimodal, alături de un regulament de exceptare pe categorii dedicat sectorului transporturilor. Aceste instrumente au rolul de a sprijini dezvoltarea unor soluții de mobilitate sustenabile pentru pasageri și pentru transportul de mărfuri.

Noile reguli actualizează cadrul legislativ al Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în domeniul transporturilor și înlocuiesc orientările adoptate în 2008 pentru sprijinirea întreprinderilor feroviare. Oficialii europeni susțin că schimbările creează un cadru mai coerent pentru diferite forme de sprijin public, relatează Capital.

Cum vor fi sprijinite investițiile și operatorii din transport

Orientările stabilesc condițiile în care ajutoarele de stat, care trebuie notificate Comisiei înainte de acordare, pot fi considerate compatibile cu piața internă. Documentul vizează în special dezvoltarea transportului terestru sustenabil și clarifică posibilitățile de finanțare atât pentru investiții, cât și pentru activități operaționale.

Noile norme introduc și măsuri mai flexibile pentru a facilita accesul pe piață al unor operatori noi și extinderea celor existenți în domeniul transporturilor sustenabile. Autoritățile europene consideră că această abordare poate stimula competiția și dezvoltarea unor servicii de mobilitate mai eficiente.

Prin intermediul regulamentului de exceptare pe categorii, anumite forme de ajutor pentru transportul feroviar, navigația pe căile navigabile interioare și transportul multimodal sustenabil nu vor mai necesita notificare și aprobare prealabilă din partea Comisiei.

Când vor intra în vigoare noile măsuri europene

Instrumentele adoptate de Comisia Europeană vor intra în vigoare la 30 martie 2026. Regulamentul de exceptare pe categorii din sectorul transporturilor va fi valabil până la 31 decembrie 2034, în timp ce orientările privind transportul terestru și multimodal nu au o dată-limită de aplicare.

Vicepreședintele executiv responsabil pentru tranziția curată și competitivă a economiei europene, Teresa Ribera, a explicat că aceste reguli oferă statelor membre un cadru modern pentru acordarea sprijinului public în domeniul transporturilor.

„Odată cu adoptarea, astăzi, a Orientărilor privind transportul terestru și multimodal și a Regulamentului de exceptare pe categorii în sectorul transporturilor, le oferim statelor membre un cadru modern și coerent privind ajutoarele de stat, care sprijină transportul terestru sustenabil și interoperabil, protejând în același timp concurența loială”, a explicat Teresa Ribera.

Citește și...
Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
Externe
Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
Externe
Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
Externe
Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor
Externe
A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor
(VIDEO) Panică la un obiectiv turistic celebru: Un turn medieval s-a prăbușit sub ochii vizitatorilor
Externe
(VIDEO) Panică la un obiectiv turistic celebru: Un turn medieval s-a prăbușit sub ochii vizitatorilor
Reacția lui Trump după ce Iranul a amenințat România, dar și alte state: „Nu contează!”
Externe
Reacția lui Trump după ce Iranul a amenințat România, dar și alte state: „Nu contează!”
NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz
Externe
NATO nu se implică militar în Orientul Mijlociu. Aliații SUA resping cererea lui Trump de a trimite nave în strâmtoarea Ormuz
Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
Externe
Pariori pe Polymarket au amenințat cu moartea un jurnalist din Israel pentru a‑l determina să‑și modifice un articol. Miza: 12 milioane de dolari
Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
Externe
Descoperire alarmantă: Un pește veninos, extrem de toxic, găsit într-o zonă turistică. Otrava lui poate ucide. Cum arată acesta
Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
Externe
Trump a fost informat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, „probabil e gay”. Reacția lui Trump, „de neprețuit”
Ultima oră
22:54 - Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
22:51 - Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)
22:20 - Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
22:18 - Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
22:16 - Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
22:07 - Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
21:38 - Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
21:31 - Plan major de restructurare la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Câte posturi ar putea dispărea din instituție
21:30 - Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
21:16 - Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)