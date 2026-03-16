Comisia Europeană a adoptat un nou set de reguli care vizează simplificarea acordării ajutoarelor de stat pentru transportul terestru și multimodal. Măsurile urmăresc stimularea investițiilor în soluții de mobilitate mai eficiente, competitive și prietenoase cu mediul.

Ce schimbări aduc noile reguli privind ajutoarele de stat pentru transport

Executivul european a aprobat Orientările privind ajutoarele de stat pentru transportul terestru și multimodal, alături de un regulament de exceptare pe categorii dedicat sectorului transporturilor. Aceste instrumente au rolul de a sprijini dezvoltarea unor soluții de mobilitate sustenabile pentru pasageri și pentru de mărfuri.

Noile reguli actualizează cadrul legislativ al Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în domeniul transporturilor și înlocuiesc orientările adoptate în 2008 pentru sprijinirea întreprinderilor feroviare. Oficialii europeni susțin că schimbările creează un cadru mai coerent pentru diferite forme de sprijin public, relatează Capital.

Cum vor fi sprijinite investițiile și operatorii din transport

Orientările stabilesc condițiile în care ajutoarele de stat, care trebuie notificate Comisiei înainte de acordare, pot fi considerate compatibile cu piața internă. Documentul vizează în special dezvoltarea transportului terestru sustenabil și clarifică posibilitățile de finanțare atât pentru investiții, cât și pentru activități operaționale.

Noile norme introduc și măsuri mai flexibile pentru a facilita accesul pe piață al unor operatori noi și extinderea celor existenți în domeniul transporturilor sustenabile. Autoritățile europene consideră că această abordare poate stimula competiția și dezvoltarea unor servicii de mobilitate mai eficiente.

Prin intermediul regulamentului de exceptare pe categorii, anumite forme de ajutor pentru transportul feroviar, navigația pe căile navigabile interioare și transportul multimodal sustenabil nu vor mai necesita notificare și aprobare prealabilă din partea Comisiei.

Când vor intra în vigoare noile măsuri europene

Instrumentele adoptate de vor intra în vigoare la 30 martie 2026. Regulamentul de exceptare pe categorii din sectorul transporturilor va fi valabil până la 31 decembrie 2034, în timp ce orientările privind transportul terestru și multimodal nu au o dată-limită de aplicare.

Vicepreședintele executiv responsabil pentru tranziția curată și competitivă a economiei europene, Teresa Ribera, a explicat că aceste reguli oferă statelor membre un cadru modern pentru acordarea sprijinului public în domeniul transporturilor.

„Odată cu adoptarea, astăzi, a Orientărilor privind transportul terestru și multimodal și a Regulamentului de exceptare pe categorii în sectorul transporturilor, le oferim statelor membre un cadru modern și coerent privind ajutoarele de stat, care sprijină transportul terestru sustenabil și interoperabil, protejând în același timp concurența loială”, a explicat Teresa Ribera.