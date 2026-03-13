Profesorul Xueqin Jiang, supranumit „Nostradamus al Chinei”, atrage din nou atenția după două predicții confirmate. Acum, el lansează o a treia profeție care vizează finalul conflictului dintre SUA și Iran.

Cine este „Nostradamus al Chinei” și cum a reușit să anticipeze evenimente majore

Victoria lui la alegerile din 2024 și izbucnirea războiului dintre SUA și Iran sunt două evenimente pe care profesorul Xueqin Jiang le-ar fi anticipat cu luni înainte. Supranumit de mulți „Nostradamus al Chinei”, profesorul chinez-canadian a lansat recent o a treia predicție. De această dată, ea vizează modul în care s-ar putea încheia conflictul, potrivit .

Jiang este absolvent al Universității Yale și predă istorie și filosofie la Moonshot Academy Beijing din 2022. El este cunoscut online și prin canalul său de YouTube, Predictive History, urmărit de aproape 1,9 milioane de abonați. Spre deosebire de profeții clasice, el susține că predicțiile sale nu au nimic mistic. Acestea se bazează pe analizarea modelelor istorice, pe stimulente geopolitice recurente și pe teoria jocurilor.

În mai 2024, în cadrul unor prelegeri, Jiang a formulat trei predicții majore. Prima a fost că Donald Trump va reveni la Casa Albă, scenariu care s-a confirmat. A doua predicție a fost că o eventuală victorie a lui Trump ar crește semnificativ șansele unui conflict militar între Statele Unite și Iran. Potrivit susținătorilor săi, această predicție s-a adeverit odată cu escaladarea tensiunilor. Operațiunea comună SUA–Israel „Epic Fury” este invocată ca dovadă că analiza sa geopolitică se confirmă în timp real.

Care este a treia predicție a lui Xueqin Jiang

Cea de-a treia predicție a profesorului Xueqin Jiang este și cea mai alarmantă. Acesta susține că Statele Unite ar putea pierde războiul cu , iar consecințele ar fi uriașe pentru echilibrul global de putere. Potrivit lui Jiang, un asemenea deznodământ ar schimba radical ordinea mondială și ar marca începutul unei noi epoci geopolitice.

Profesorul își bazează analiza pe factori concreți, nu pe speculații. El argumentează că dimensiunea populației Iranului, geografia dificilă și terenul predominant montan fac extrem de greu de realizat o ocupație militară de durată. În plus, liniile lungi de aprovizionare și rezistența internă puternică ar putea transforma rapid orice succes militar inițial într-un eșec strategic major.

„Nu există absolut nicio șansă ca America să câștige acest război”, a afirmat profesorul. Pentru a ilustra riscurile unei intervenții, el compară scenariul cu Expediția din Sicilia din anii 415–413 î.Hr., când Atena a lansat o campanie militară ambițioasă care s-a încheiat cu un dezastru total.

Într-un videoclip publicat pe 2 martie 2026, Jiang și-a susținut predicțiile. „Iranul are mult mai multe avantaje față de Statele Unite. Iranienii se pregătesc de 20 de ani pentru acest conflict”, a transmis acesta. El a subliniat și rolul crucial al Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Dacă această zonă ar fi blocată, efectele ar fi imediate pentru statele din Consiliul de Cooperare al Golfului, care depind în mare măsură de aprovizionarea prin această rută. Jiang avertizează că un atac asupra instalațiilor de desalinizare ar putea provoca o criză majoră, lăsând milioane de oameni fără acces la apă în doar câteva săptămâni.