Alexandra Gheorghe, o sportivă de 36 de ani care s-a stabilit în Italia de mică, a murit pe Monte Rosa, în timpul unei urcări pe vârful Castore, scrie Observator News, citând din .

Recunoscută pentru energia, curajul și zâmbetul ei, Alexandra a lăsat în urmă o mulțime de oameni îndurerați de pierderea unei prietene care a trăit viața cu intensitate și dragoste pentru sport și natură.

Românca alpinistă a ajuns în Italia cu familia ei, după Revoluția din 1989, tatăl ei dorind să le ofere copiilor un viitor stabil și plin de oportunități. Crescută în Agna, a trăit alături de părinți și fratele ei până la moartea tatălui, un eveniment care a afectat profund familia.

Sportul a fost întotdeauna o parte din viața Alexandrei. A început cu alergarea, alăturându-se grupului Galzignano Trail Friends, și a participat ulterior la competiții dificile, inclusiv ultratrailuri de 70 km. Era membră Fidal și alerga pentru echipa Noi Generali Asd Aps.

Acum aproximativ un deceniu a descoperit muntele, iar recent, fascinația pentru ghețari a determinat-o să participe la cursuri și ture cu alpiniști experimentați. Știa care sunt riscurile, dar iubea provocarea acestui mediu spectaculos. Era membră a Cai Dolo și Cai Padova, unde a descoperit și schi-alpinismul.

Alexandra și-a pierdut viața pe vârful Castore, în Monte Rosa, un loc spre care pasiunea ei pentru o îndrumase. Comunitatea alpinistă și prietenii au transmis mesaje pline de emoție.

„Ciao Alexandra Gheorghe, în toți cei care te-am cunoscut vor rămâne zâmbetele pe care ni le-ai oferit, muntele, pasiunea ta, te-a luat prea devreme, vei rămâne mereu în inimile noastre”, au scris prietenii apropiați acesteia potrivit .

Pe rețelele sociale, zeci de oameni i-au adus un ultim omagiu, descriind-o ca o persoană plină de viață, iubită și respectată, plecată mult prea devreme.