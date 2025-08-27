Turiștii și localnicii tineri de pe insula Sikintos dau mari bătăi de cap autorităților elene care încearcă să îi împiedice să ia parte la o tradiție periculoasă. Oamenii se aruncă în mare imediat după plecarea feriboturilor, fără a ține cont de riscurile la case se expun.

Cuprins:

Ce face ca săriturile să fie atât de periculoase Cum încearcă autoritățile să pună capăt fenomenului

Ce face ca săriturile să fie atât de periculoase

Tradiția atrage zeci turiști tineri din toate colțurile lumii, dornici să ia parte la experiență. Cei de pe mal îi încurajează pe cei care sar în mare, cu urale și aplauze. Autoritățile nu sunt la fel de încântate de practica de pe insulă, astfel că mai multe echipaje au fost trimise în zonă pentru a stopa săriturile în apă.

Ceea ce face ca săriturile de pe dig să fie atât de periculoase sunt curenții puternici generați la plecarea navelor, care-i pot trage pe înotători către stânci sau structuri portuare, provocând accidente grave.

Cum încearcă autoritățile să pună capăt fenomenului

Mai multe videoclipuri care surprind distracia locală au post postate pe rețelele de socializare și au făcut înconjorul internetului. Tinerii sar în mare imediat după plecarea feriboturilor, în timp ce mulțimile de oameni de pe mal aplaudă și filmează spectacolul, relatează .

Dacă săriturile sunt percepute de localnici și de turiști ca o distracție de , autoritățile sunt de părere că practica este extrem de periculoasă. Din acest motiv, paznicii din zonă și oficialii maritimi monitorizează constant activitatea din , iar procurorii sunt pregătiți să intervină dacă situația escaladează.