B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Caniculă și furtuni de vară. Unde lovesc temperaturile extreme și ploile torențiale

Caniculă și furtuni de vară. Unde lovesc temperaturile extreme și ploile torențiale

Elena Boruz
21 aug. 2025, 08:23
Caniculă și furtuni de vară. Unde lovesc temperaturile extreme și ploile torențiale
Sursa foto: Freepik

Joi, România intră sub influența unui val de căldură puternic. În sudul și vestul țării se instalează canicula, iar temperaturile ajung la 36-37 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic crește semnificativ, iar aerul devine greu de respirat. Atmosfera se menține însorită în prima parte a zilei, însă spre seară norii își fac apariția și aduc ploi în vest, nord și centru.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea rămâne frumoasă, cu vânt mai intens pe litoral după prânz. Maximele ating 36 de grade, iar căldura devine sufocantă după orele amiezii. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, soarele domină cerul, iar în unele zone se instalează canicula. În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile rămân ceva mai blânde, la 32 de grade, dar seara vin primele averse, anunță ANM.

Cuprins:

  • Unde apar ploile torențiale și furtunile
  • Cum va fi vremea la București și pe litoral

Unde apar ploile torențiale și furtunile

În Maramureș și nordul Transilvaniei, ziua începe însorită, dar seara aduce averse însoțite de tunete, fulgere și vânt intens. Și în vestul țării vremea se schimbă brusc după-amiaza: ploile pot lăsa peste 15 l/mp și nu sunt excluse episoade de grindină. În Transilvania, după o dimineață mai răcoroasă și chiar cu ceață locală, temperaturile urcă spre 33 de grade, dar noaptea vin ploi torențiale.

În Oltenia, atmosfera devine sufocantă, mai ales în sud, la Calafat, unde termometrele urcă până la 37 de grade. În Lunca Dunării, indicele temperatură-umiditate atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce accentuează senzația de disconfort.

Cum va fi vremea la București și pe litoral

Capitala are parte de o zi caniculară, cu maxime de 36 de grade și cer senin. Aerul devine greu de suportat la amiază, iar noaptea rămâne caldă, cu 19 grade la minimă.

La munte, soarele domină mare parte din zi, însă după apus vremea devine instabilă în Carpații Occidentali și Orientali, unde apar averse torențiale și intensificări ale vântului la altitudini mari.

Pe litoral, temperaturile ating 30-31 de grade, vântul se întețește după-amiază, iar apa mării scade la 21-22 de grade, aducând o ușoară răcorire pentru turiști.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Am aflat data exactă când vine iarna în România. Care este primul oraș unde va ninge
Meteo
Am aflat data exactă când vine iarna în România. Care este primul oraș unde va ninge
ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
Meteo
ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
Vremea până la jumătatea lui septembrie. Meterologii au emis prognoza pentru patru săptămâni
Meteo
Vremea până la jumătatea lui septembrie. Meterologii au emis prognoza pentru patru săptămâni
Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină
Meteo
Vremea astăzi, 18 august. În ce regiuni sunt așteptate ploi, furtuni și grindină
ANM avertizează asupra caniculei și a instabilității atmosferice. Zone întinse ale țării vor fi afectate de temperaturi extreme și vreme instabilă
Meteo
ANM avertizează asupra caniculei și a instabilității atmosferice. Zone întinse ale țării vor fi afectate de temperaturi extreme și vreme instabilă
Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat
Meteo
Val de căldură extrem în mai multe zone ale țării. ANM emite avertizări cod portocaliu și galben pentru caniculă și disconfort termic accentuat
Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
Meteo
Cum va fi vremea, în această iarnă. Fenomenul La Niña aduce vremuri grele și geroase
Vreme caniculară de Sfânta Maria. Jumătate din țară se topește din cauza căldurii
Meteo
Vreme caniculară de Sfânta Maria. Jumătate din țară se topește din cauza căldurii
Caniculă în toată țara. Ce zone vor fi sub cod galben de temperaturi extreme
Meteo
Caniculă în toată țara. Ce zone vor fi sub cod galben de temperaturi extreme
România, sub avertizări meteo multiple: caniculă, furtuni violente și vânt puternic miercuri. Care sunt zonele afectate
Meteo
România, sub avertizări meteo multiple: caniculă, furtuni violente și vânt puternic miercuri. Care sunt zonele afectate
Ultima oră
09:13 - Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente. Ce a transmis instituția
09:07 - România conduce în clasamentul inflației la nivel europen. Prețurile au explodat în luna iulie
09:06 - Pompierii români, în Spania. Aceștia vor ajuta la stingerea incendiilor din Galicia
08:50 - Povestea neștiută a adolescenților care s-au sinucis pe A1. Ce se întâmpla în viața lor
08:44 - Primarul municipiului Mangalia reținut de procurori. Cristian Radu este acuzat că ar fi primit șpagă peste 500.000 de euro
08:30 - Cum s-a transformat o simplă legitimare într-o luptă corp la corp? De la ce a pornit totul
08:05 - Procesul lui Vlad Pascu a ajuns la final. Curtea de Apel Constanța așteptată să pronunțe sentința definitivă
07:45 - Report uriaș înainte de extragerea loto 6/49. Jucătorii mai au câteva ore să completeze biletele norocoase
07:30 - Guvernul se reunește în ședința săptămânală. Legea pensiilor din Pilonul II pe agenda ședinței
00:00 - Nunțile și botezurile au intrat în atenția ANAF. Fiscul solicită informații despre numărul de invitați, meniuri și tarife