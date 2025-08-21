Caniculă și furtuni de vară. Unde lovesc temperaturile extreme și ploile torențiale

Joi, România intră sub În sudul și vestul țării se instalează canicula, iar temperaturile ajung la 36-37 de grade Celsius la umbră. Disconfortul termic crește semnificativ, iar aerul devine greu de respirat. Atmosfera se menține însorită în prima parte a zilei, însă spre seară norii își fac apariția și aduc ploi în vest, nord și centru.

În Dobrogea și Bărăgan, rămâne frumoasă, cu vânt mai intens pe litoral după prânz. Maximele ating 36 de grade, iar căldura devine sufocantă după orele amiezii. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, soarele domină cerul, iar în unele zone se instalează canicula. În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile rămân ceva mai blânde, la 32 de grade, dar seara vin primele averse, anunță

Cum va fi vremea la București și pe litoral

În Maramureș și nordul Transilvaniei, ziua începe însorită, dar seara aduce averse însoțite de tunete, fulgere și vânt intens. Și în vestul țării vremea se schimbă brusc după-amiaza: ploile pot lăsa peste 15 l/mp și nu sunt excluse episoade de grindină. În Transilvania, după o dimineață mai răcoroasă și chiar cu ceață locală, temperaturile urcă spre 33 de grade, dar noaptea vin ploi torențiale.

În Oltenia, atmosfera devine sufocantă, mai ales în sud, la Calafat, unde termometrele urcă până la 37 de grade. În Lunca Dunării, indicele temperatură-umiditate atinge pragul critic de 80 de unități, ceea ce accentuează senzația de disconfort.

Capitala are parte de o zi caniculară, cu maxime de 36 de grade și cer senin. Aerul devine greu de suportat la amiază, iar noaptea rămâne caldă, cu 19 grade la minimă.

La munte, soarele domină mare parte din zi, însă după apus vremea devine instabilă în Carpații Occidentali și Orientali, unde apar averse torențiale și intensificări ale vântului la altitudini mari.

Pe litoral, temperaturile ating 30-31 de grade, vântul se întețește după-amiază, iar apa mării scade la 21-22 de grade, aducând o ușoară răcorire pentru turiști.