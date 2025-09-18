B1 Inregistrari!
Pălăria Melaniei Trump i-a pus pe jar pe stiliști. Ce mesaj ascunde accesoriul purtat de prima-doamnă

Pălăria Melaniei Trump i-a pus pe jar pe stiliști. Ce mesaj ascunde accesoriul purtat de prima-doamnă

B1.ro
18 sept. 2025, 16:43
Pălăria Melaniei Trump i-a pus pe jar pe stiliști. Ce mesaj ascunde accesoriul purtat de prima-doamnă
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Cover Images
Cuprins
  1. Ce întrebări a stârnit accesoriul purtat de Melania Trump
  2. Ce speculații au apărut în mediul online în urma apariției Melaniei
  3. Ce cred specialiștii în modă despre alegerea Melaniei

Melania Trump a atras din nou toate privirile. La întâlnirea cu prințul și prințesa de Wales, prima-doamnă a purtat o pălărie cu boruri largi, care i-a acoperit complet privirea. Nu este prima dată când soția lui Donald Trump optează pentru o piesă de vestimentație care stârnește controverse, purtând o pălărie similară chiar la ceremonia de învestire a președintelui SUA. Acesta din urmă a fost protagonistul unei situații jenante când, din cauza borurilor largi nu a reușit să-și sărute soția pe obraz.

Ce întrebări a stârnit accesoriul purtat de Melania Trump

De la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, pălăriile Melaniei continuă să fie în centrul unor controverse, speculații și chiar glume. În timp ce unii cred că accesoriul purtat de prima-doamnă este un omagiu pentru Jackie Kennedy, alții cred că este un mod de-al Melaniei de a se proteja de privirile curioase ale publicului, în timp ce își îndeplinește responsabilități și participă la tot soiul de evenimente.

„Pălăriile Melaniei funcționează aproape ca ochelarii de soare și coafura Annei Wintour, unde de fapt nu îi poți vedea chipul din cauza părului”, a declarat Claudia Croft, editor al unei reviste de lux din Marea Britanie. „Este puțin tulburător.”

Croft face o comparație între stilul Melaniei și cel al familiei regale a Marii Britanii, care își înțelege datoria pe care o are față de oameni, aceea de a fi vizibili, și o onorează cu mult stil.

„Regalii noștri există pentru a fi în văzul publicului – face parte din datoria lor publică să fie văzuți și să arate bine făcând asta. Poate Melania nu simte obligația de a fi văzută în același fel în care o fac ei”, a mai spus editoarea.

Pentru Croft, accesoriul ridică mai multe semne de întrebare decât răspunsuri: „E ceva la pălăria ei care te lasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Te face să te gândești: «Ce ascunde? De ce nu vrea să fie văzută? Încearcă să creeze un mister?»”.

Ce speculații au apărut în mediul online în urma apariției Melaniei

În mediul online, internauții au lansat speculații potrivit cărora cea care îl însoțește pe Donald Trump la evenimente nu este mereu Melania, ci o dublură.

Zvonurile din online, care poartă denumirea de „#fakemelania”, au fost alimentate în 2020 și de Anthony Scaramucci, fost director de comunicare al Casei Albe, care a afirmat că sora Melaniei ar fi înlocuit-o pe traseul de campanie.

Ce cred specialiștii în modă despre alegerea Melaniei

În viziunea istoricului de modă Kate Strasdin, alegerea Melaniei Trump este un omagiu adus lui Jackie Kennedy: „Este interesant faptul că a ales să poarte ținute de couture europene renumite”, observă istoricul de modă Dr. Kate Strasdin de la Universitatea Falmouth.

„Cel mai probabil, este un omagiu adus lui Jackie Kennedy, care avea o predilecție pentru couture-ul francez, în special pentru Dior. Într-adevăr, Melania a recunoscut de mult timp că icoana originală a primelor doamne este idolul ei în materie de stil.

De fapt, rochia pe care a purtat-o la banchetul de stat, o rochie îndrăzneață, galbenă, cu umerii goi, a fost creată de Carolina Herrera, un alt designer preferat al lui Jackie.

Influența lui Jackie este ușor de observat – poți spune ce vrei despre Melania, dar ea este, fără îndoială, cea mai elegantă și stilată dintre toate soțiile președinților care i-au urmat”, a adăugat Strasdin, citat de Click!.

De asemenea, expertul în modă a remarcat și că ținuta purtată de Melania Trump la sosirea în Marea Britanie, cu fusta Dior, aduce aminte de uniformele militare, ceea ce reflectă forța și importanța rolului primei-doamne.

„Cu nasturii costumului dispuși pe ambele părți, de la umeri până sub talie – ținuta emană forță și poate da senzația unei prime doamne aflate sub asediu”, a complet Strasdin.

