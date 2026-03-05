Tensiunile din Orientul Mijlociu provoacă reacții și temeri chiar și la mii de kilometri distanță de zona conflictului. În Sicilia, insulă care găzduiește baze americane și NATO, îngrijorarea localnicilor a crescut considerabil în ultimele zile. Situația a devenit evidentă după ce un cutremur minor produs în apropierea vulcanului Etna a declanșat un val de apeluri către serviciile de urgență.

De ce s-au panicat localnicii din Sicilia

Miercuri, un cutremur de mică intensitate produs în zona Muntelui Etna a provocat reacții neașteptate în rândul locuitorilor din Sicilia. Mulți dintre ei au sunat la serviciile de urgență, convinși că zgomotul ar putea indica un posibil bombardament asupra insulei.

Autoritățile italiene de protecție civilă au confirmat că numeroase apeluri primite în acele momente au fost generate de anxietatea provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Evenimentele din regiune sunt urmărite cu îngrijorare, mai ales pentru că Sicilia găzduiește facilități militare strategice ale Statelor Unite și .

Această tensiune generalizată reflectă temerile că infrastructura militară de pe insulă ar putea deveni relevantă în eventuale operațiuni internaționale.

Ce spun autoritățile italiene despre utilizarea bazelor militare

Joi dimineață, ministrul italian de externe, Antonio Tajani, și ministrul apărării, Guido Crosetto, s-au adresat parlamentului pentru a clarifica situația privind bazele militare americane din Italia.

Oficialii au transmis că utilizarea acestor baze este reglementată prin acorduri internaționale, încercând să calmeze îngrijorările legate de implicarea directă a Italiei în conflict.

Miniștrii nu au exclus însă posibilitatea ca aceste facilități să fie utilizate în viitor, în funcție de evoluția situației din regiune și de solicitările partenerilor internaționali.

Ce rol strategic are Sicilia în infrastructura NATO

Insula Sicilia găzduiește baza militară Sigonella, considerată un punct esențial pentru sistemul de supraveghere terestră al NATO, relatează . În această instalație militară sunt staționați peste 2.000 de militari americani aflați în serviciu activ, relatează Antena3.

Prezența acestei baze face ca insula să fie percepută drept un punct strategic important pentru operațiunile Alianței, fapt care alimentează temerile unor locuitori privind posibile riscuri de securitate. În același timp, premierul a anunțat anterior intenția Italiei de a trimite sisteme de apărare aeriană în Orientul Mijlociu.

„Intenționăm să desfășurăm un dispozitiv multi-domeniu în Orientul Mijlociu, cu sisteme de apărare aeriană anti-drone și antirachetă”, a declarat Crosetto, adăugând că ar fi pregătiți să ia în considerare o cerere de utilizare a bazelor.

De ce au apărut temeri privind siguranța insulei

Discuțiile politice despre rolul bazelor militare au alimentat îngrijorările unor locuitori din Sicilia, care se tem că insula ar putea deveni o posibilă țintă în contextul tensiunilor internaționale. În ultimele zile, aceste temeri au fost suficient de puternice încât să determine unele persoane să plece temporar pe continent, potrivit informațiilor apărute în presa italiană.

„Sicilia a fost întotdeauna un ținut al păcii și al dialogului între popoare și nu poate fi folosită ca bază pentru agresiune și conflict”, a declarat eurodeputatul Cinci Stele, Giuseppe Antoci.