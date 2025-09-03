B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 16:55
Sursa foto: Freepik

O turistă româncă a avut o experiență neplăcută la hotelul de lux din Turcia în care a fost cazată pe parcursul vacanței. Ei i s-au furat mai multe bijuterii, dar și-a dat seama abia după ce a revenit în România. În disperare de cauză, femeia a cerut ajutor pe un grup de Facebook, dar a primit mai mult ironii și critici. Discuția a degenerat într-un schimb de insulte.

Cuprins

  • Cum a fost prădată românca în vacanța în Turcia
  • Ce comentarii au lăsat românii, în loc să fie empatici

Cum a fost prădată românca în vacanța în Turcia

„Vă rog să mă sfătuiți într-o problemă: mi s-au furat de către cameriste o pereche de cercei și un inel cu pietre semiprețioase (superbi) din camera resortului. Mi-am dat seama abia după ce am ajuns în România. Ieri, o verișoară a întrebat la recepție, arătând poza și dând detaliile camerei etc….dar i s-a spus că nu au fost găsiți în cameră.

Vă rog să mă sfătuiți cum să procedez: să trimit email resortului în care să-i ameninț cu reclamații? Unde aș putea să reclam furtul? Din experiența voastră, cum mi-aș putea recupera cerceii și inelul? Vă mulțumesc”, a scris femeia, pe un grup de Facebook destinat românilor care își petrec vacanțele în Turcia, potrivit Adevărul.

Ce comentarii au lăsat românii, în loc să fie empatici

În loc s-o ajute cu sfaturi sau măcar cu o vorbă bună, mulți au luat-o peste picior și au pus la îndoială acuzațiile ei.

„Ce dovezi aveți că au fost sustrase de cameriste și nu le-ați pierdut dvs?”, a întrebat-o cineva.

Altă persoană a avut aceeași abordare: „Cine acuză trebuie să prezinte dovezile, doar nu vrei să dovedească hoțul că nu a furat. Așa și eu pot să acuz că mi-au furat turcii din cameră un kilogram de aur, dar am vreo dovadă?”.

Alții au scris că nu cred că femeia își va mai recupera bunurile.

Iar unii comentatori, inclusiv femei, i-au reproșat acesteia că și-a luat bijuteriile cu ea în vacanță.

„Lucrurile de valoare se lasă acasă, nu te duci la mare cu bijuterii scumpe să te dai mare”, a scris o femeie.

Altcineva, în schimb, i-a luat apărarea româncei păgubite și i-a dat o replică acidă comentatoarei de mai sus: „Așa este, lucrurile de valoare se poartă prin curte la găini, nu se duce la mare sau prin alte călătorii, că dacă unii le văd le strălucesc ochii și se lipesc de ei”.

O altă femeie a intervenit în discuție tot cu o răutate: „Doar țărăncile proaste își scot aurul la plimbare la mare”. Dar a primit o replică pe măsură de la altă comentatoare: „Doar țărăncile proaste cred așa ceva. Unele pur și simplu își poartă cu eleganță lucrurile că niște doamne, fără a face caz”.

