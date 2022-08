Pățaniile unui turist în Grecia și lecțiile învățate: „Românii nu sunt așa de evitat precum dau unii de înțeles”

Un român a avut parte de o vacanță cu peripeții în Grecia. Întors acasă, el a venit în sprijinul celor cu planuri de călătorie având o serie de așa încât totul să meargă ca pe roate, iar eventualele neplăceri să fie evitate.

Asigurarea de sănătate, necesară în vacanțe

„Nu plecati fara asigurare de sanatate. Stiu, esti sanatos si n-ai avut probleme in tara. Nici eu. Am facut pentru copil, pentru mine n-am mai facut.

Si cu toate astea in prima zi de concediu m-a luat o colica renala de toata frumusetea ( pt cine nu stie ce e… nici la dusmani nu le doresc asa durere )”, a scris Titi, pe dedicat

De ce trebuie să avem și asigurare rutieră

El mai recomandă să nu plecăm fără asigurare rutieră și a explicat propria lui situație: inițial nu a vrut să-și facă, dar s-a răzgândit pentru că mergea și cu copilul de un și jumătate.

„Si bine am facut. Sambata am plecat din Vasiliki, iar dupa ce am trecut podul din Lefkada, mi se aprinde stop the engine in bord, trag pe dreapta si ridic capota. Mare fantana arteziana cu antigel. Un furtun a cedat si am pierdut tot antigelul din masina. Sun la asigurarea rutiera, imi trimite un domn cu platforma care o duce la un service partener cu ei”, a continuat Titi.

Sfatul 3: Nu vă feriți de români!

El a povestit apoi că la service nu a avut o experiență tocmai bună, dar a fost ajutat chiar de un român. Concluzia lui e că în vacanțe nu trebuie să ne ferim de compatrioții noștri, așa cum spun unii.

„In timp ce asteptam platforma, o masina cu numere de Grecia opreste si ma intreaba in romana ce am patit. Ii explic ce s-a intamplat, vorbeste ceva in greaca cu domnul cu masina de tractare si imi spune ca ne vedem la service. La service am dat de un mecanic plictisit si fara chef, care nu avea chef sa desfaca nimic si sa vada unde e furtunul spart… Atunci Ionut vazand atitudinea lui a vorbit cu vecinii de service, care nu numai ca m-au ajutat si am dus masina la ei, dar ei s-au zbatut ca piesa sa-mi ajunga cat mai repede posibil. Intre timp mi-a gasit si cazare pentru 2 nopti ( , greu de gasit pentru 4 adulti si un 1 copil; multumesc Spiridon ), s-a interesat constant de noi ca sa ne fie bine si sa ne ajute sa trecem cu bine peste incident.

Asta fara niciun interes si fara sa-l cunosc dinainte. Doar pentru ca ne-a vazut cu numere de Romania. Romanii nu sunt asa de evitat precum dau unii de inteles prin postari pe aici. Iti multumesc Ionut, raman dator !”, a povestit Titi.