Peter Szijjarto își menține discursul critic la adresa , în linie cu poziția oficială a Budapestei. Declarațiile sale sunt frecvent tăioase și, uneori, stârnesc controverse. Recent, el a afirmat: „Noi nu suntem proști, ci maghiari.”

Ce spune Szijjarto despre Ucraina, conducta Drujba și relația UE cu Rusia

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a lansat noi acuzații dure la adresa Ucrainei. El susține că oprirea conductei petroliere Drujba are la bază motive exclusiv politice. Acesta a afirmat că „ucrainenii încearcă să ne considere proști”, dar a subliniat ferm că „noi nu suntem proști, ci maghiari”, potrivit agenției .

Declarațiile au fost făcute luni, la Bruxelles, într-un context tensionat pe tema securității energetice. În același timp, oficialul ungar a transmis un mesaj controversat și către Uniunea Europeană, cerând reluarea relațiilor cu Rusia. În opinia sa, această apropiere ar reprezenta „singura speranță pentru pace”, iar politica europeană ar trebui să revină la „bunul-simț în această chestiune”.

Cum compară Szijjarto democrația din Ungaria cu cea din Polonia

Ungaria își extinde criticile și către Polonia, prin vocea ministrului de Externe, Peter Szijjarto. Acesta este considerat una dintre cele mai dure voci din guvernul condus de .

Oficialul maghiar a reluat atacurile la adresa Varșoviei, susținând că situația democrației din Ungaria este superioară celei din Polonia. Mai mult, el a afirmat că statul de drept ar fi „mai amenințat în Polonia decât în Ungaria”, potrivit sursei citate.