Peter Szijjarto, șeful diplomației din Ungaria, provoacă reacții: „Noi nu suntem proști, ci maghiari”

Ana Beatrice
17 mart. 2026, 09:42
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce spune Szijjarto despre Ucraina, conducta Drujba și relația UE cu Rusia
  2. Cum compară Szijjarto democrația din Ungaria cu cea din Polonia

Peter Szijjarto își menține discursul critic la adresa Uniunii Europene, în linie cu poziția oficială a Budapestei. Declarațiile sale sunt frecvent tăioase și, uneori, stârnesc controverse. Recent, el a afirmat: „Noi nu suntem proști, ci maghiari.”

Ce spune Szijjarto despre Ucraina, conducta Drujba și relația UE cu Rusia

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a lansat noi acuzații dure la adresa Ucrainei. El susține că oprirea conductei petroliere Drujba are la bază motive exclusiv politice. Acesta a afirmat că „ucrainenii încearcă să ne considere proști”, dar a subliniat ferm că „noi nu suntem proști, ci maghiari”, potrivit agenției Hirado.

Declarațiile au fost făcute luni, la Bruxelles, într-un context tensionat pe tema securității energetice. În același timp, oficialul ungar a transmis un mesaj controversat și către Uniunea Europeană, cerând reluarea relațiilor cu Rusia. În opinia sa, această apropiere ar reprezenta „singura speranță pentru pace”, iar politica europeană ar trebui să revină la „bunul-simț în această chestiune”.

Cum compară Szijjarto democrația din Ungaria cu cea din Polonia

Ungaria își extinde criticile și către Polonia, prin vocea ministrului de Externe, Peter Szijjarto. Acesta este considerat una dintre cele mai dure voci din guvernul condus de Viktor Orban.

Oficialul maghiar a reluat atacurile la adresa Varșoviei, susținând că situația democrației din Ungaria este superioară celei din Polonia. Mai mult, el a afirmat că statul de drept ar fi „mai amenințat în Polonia decât în Ungaria”, potrivit sursei citate.

Citește și...
Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
Externe
Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
Externe
Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
Cum a bătut câmpii Donald Trump într-o discuție cu jurnaliștii despre război: „Tot acest etaj va fi o sală de cocktail” (VIDEO)
Externe
Cum a bătut câmpii Donald Trump într-o discuție cu jurnaliștii despre război: „Tot acest etaj va fi o sală de cocktail” (VIDEO)
Trump amână vizita în China din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Vreau să fiu aici”
Externe
Trump amână vizita în China din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Vreau să fiu aici”
Inovație medicală: Sticlele de plastic, transformate în medicament pentru boala Parkinson
Externe
Inovație medicală: Sticlele de plastic, transformate în medicament pentru boala Parkinson
O femeie de a stat la închisoare pe nedrept din cauza unei erori de AI la recunoașterea facială
Externe
O femeie de a stat la închisoare pe nedrept din cauza unei erori de AI la recunoașterea facială
Comisia Europeană adoptă un cadru modern pentru finanțarea transportului sustenabil. Când vor intra în vigoare noile reguli
Externe
Comisia Europeană adoptă un cadru modern pentru finanțarea transportului sustenabil. Când vor intra în vigoare noile reguli
Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
Externe
Ingredientele vieții, găsite în spațiu! Ce au descoperit cercetătorii pe asteroidul Ryugu
Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
Externe
Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
Externe
Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
Ultima oră
11:21 - Analiză explozivă: Serviciile secrete americane îl contrazic pe Trump. Iranul devine „o fortăreață impenetrabilă” după eliminarea conducerii
11:10 - Donald Trump intensifică presiunea asupra Cubei în contextul crizei energetice: „Cred că pot face orice vreau cu ea”
11:08 - Fostul ministru Ilan Laufer, accident cu trotineta pe care se afla cu gemenii săi
10:54 - Barometrul securității naționale 2026. Se tem românii de război? Ce spun despre siguranța României (GRAFICE)
10:53 - Aparat dentar pentru copii: informații esențiale înainte de începerea tratamentului
10:48 - Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
10:27 - Vremea,17 martie: soare în majoritatea regiunilor, precipitații izolate în vest și la munte
10:26 - Ministrul Alexandru Nazare, despre prețurile carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează”. Ce face Guvernul
10:17 - Capcanele financiare care îți consumă salariul lună de lună. De ce ajungi să cheltui mai mult decât crezi
10:09 - Schimbări majore la parcările albastre ale Primăriei Capitalei. Se pot face abonamente. Cât costă și cum se fac