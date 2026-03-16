Inovație medicală: Sticlele de plastic, transformate în medicament pentru boala Parkinson

Flavia Codreanu
17 mart. 2026, 00:00
Deșeuri din plastic / Foto: Tanvi Sharma (Unsplash.com)
Cuprins
  1. Cum arată procesul prin care plasticul poate deveni medicament cu ajutorul bacteriilor
  2. Ce avantaje ecologice există  

Plasticul poate deveni medicament în viitorul apropiat. O echipă de cercetători de la Universitatea din Edinburgh a reușit să transforme sticlele de plastic tip PET în levodopa, unul dintre cele mai importante medicamente folosite pentru boala Parkinson.

Cum arată procesul prin care plasticul poate deveni medicament cu ajutorul bacteriilor

Această inovație promite nu doar o soluție pentru mediu, ci și o metodă nouă de a produce substanțe importante pentru sănătatea umană.

Procesul a fost realizat cu ajutorul unor bacterii E.coli modificate genetic. Cercetătorii au descompus plasticul PET, folosit frecvent la ambalajele de sucuri și apă, într-o componentă chimică numită acid tereftalic. Ulterior, bacteriile au transformat aceste molecule în levodopa (L-DOPA). Acest medicament este esențial deoarece ajută creierul să producă dopamină, reducând simptomele bolii Parkinson, precum tremurul sau rigiditatea musculară. Doar în Marea Britanie, aproximativ 166.000 de persoane depind de acest tratament pentru a-și controla mișcările.

Ce avantaje ecologice există  

Utilizarea deșeurilor pentru fabricarea medicamentelor reprezintă o alternativă ecologică la metodele tradiționale, care folosesc combustibili fosili. Având în vedere că anual sunt produse 50 de milioane de tone de PET, transformarea acestora în produse utile ar reduce semnificativ cantitatea de deșeuri. Nu este prima dată când se încearcă acest lucru. Spre exemplu, în 2025 cercetătorii au reușit să producă paracetamol din materiale similare. Specialiștii cred că, în viitor, aceste tehnologii vor permite fabricarea nu doar a medicamentelor, ci și a parfumurilor sau a aromelor alimentare, scrie The Independent.

