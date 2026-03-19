Portugalia înăsprește regulile și accelerează expulzarea imigranților fără acte

Flavia Codreanu
19 mart. 2026, 21:45
Portugalia a votat, joi, o reformă legislativă prin care ușurează și accelerează procesul de expulzare a imigranților aflați ilegal pe teritoriul său.

Portugalia a votat pentru măsuri mai dure împotriva ilegalității

Purtătorul de cuvânt al cabinetului a explicat că noile reguli sunt necesare deoarece țara avea una dintre cele mai mici rate de expulzare din Europa. Guvernul consideră că orice formă de ilegalitate trebuie pedepsită pentru a menține ordinea publică.

„Trebuie să existe consecinţe pentru ilegalitate, iar aceasta implică expulzarea, şi o expulzare mai rapidă. Portugalia s-a numărat printre ţările europene cu cele mai mici rate de expulzare”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului Antonio Leitao Amaro.

Proiectul include reducerea timpilor administrativi și revizuirea criteriilor care le permiteau migranților să evite expulzarea. De asemenea, cererile de azil vor fi procesate mai rapid pentru a nu mai fi folosite ca tactici de întârziere a plecării din țară.

Reguli stricte de supraveghere pentru imigranți

Reforma include prelungirea perioadei în care migranții pot fi ținuți în centrele de detenție preventivă, care ar putea ajunge acum la 18 luni, față de cele 60 de zile prevăzute în prezent, conform proiectului de lege.

Oficialii au oferit ca exemplu un incident din vara trecută, când un grup de migranți sosit din Maroc a fost eliberat și s-a sustras autorităților.

„Toată Europa prelungeşte aceste termene. Uniunea Europeană se pregăteşte să adopte până la sfârşitul anului în curs o legislaţie care ar urma să stabilească perioada maximă de reţinere preventivă la doi ani”, a mai argumentat Antonio Leitao Amaro.

Care va fi Impactul asupra populației străine

Măsurile luate de guvernul condus de Luis Montenegro marchează o rupere totală de politica „ușilor deschise” din anii precedenți. Datele oficiale arată o creștere masivă a numărului de străini stabiliți în țara în ultimul deceniu.

La sfârşitul anului 2024, numărul străinilor stabiliţi în Portugalia depăşise 1,5 milioane, reprezentând aproximativ 15% din populaţia totală a ţării şi de aproape patru ori mai mult decât în anul 2017.

Deși noile reguli privind expulzarea merg înainte, alte reforme, cum ar fi cele legate de dobândirea cetățeniei, au întâmpinat obstacole juridice. Curtea Constituțională a respins recent o parte din aceste modificări, care rămân în continuare subiect de dezbatere politică, potrivit G4media.

