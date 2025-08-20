Premiu record la loteria din Franța. Este cel mai mare de până acum. Câți bani va încasa marele câștigător și care sunt numerele norocoase

Un jucător din Franța a câștigat, marți seară, 250 de milioane de euro la EuroMillions, acesta fiind cel mai mare premiu înregistrat vreodată în această țară, potrivit operatorului FDJ United (fosta Française des Jeux), potrivit Agerpres.
Anterior, cel mai mare câștig din Franța la EuroMillions era de 220 de milioane de euro, obținut în Tahiti (Polinezia Franceză) în 2021.
Totodată, suma maximă de 250 de milioane de euro a mai fost atinsă în 2025 în Austria și Irlanda.
Pentru a pune mâna pe jackpotul uriaș, jucătorii trebuiau să ghicească următoarele numere:
Acestea au adus marele premiu celui care a avut inspirația și norocul de partea sa.
Câștigătorul are la dispoziție 60 de zile de la data extragerii pentru a revendica suma uriașă. Dacă termenul este depășit, premiul nu mai poate fi încasat.
FDJ United explică pe site-ul oficial că, în cazul în care nu există un câştigător al jackpotului, se aplică următoarele reguli: