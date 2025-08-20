B1 Inregistrari!
20 aug. 2025, 17:31
Premiu record la loteria din Franța. Este cel mai mare de până acum. Câți bani va încasa marele câștigător și care sunt numerele norocoase
Foto simbol: Pixabay

Un jucător din Franța a câștigat, marți seară, 250 de milioane de euro la EuroMillions, acesta fiind cel mai mare premiu înregistrat vreodată în această țară, potrivit operatorului FDJ United (fosta Française des Jeux), potrivit Agerpres.

Cuprins:

  • Care a fost suma de bani cea mai mare câștigată până acum
  • Care au fost numerele norocoase extrase
  • În cât timp trebuie revendicat premiul
  • Ce se întâmplă dacă nu apare un câștigător

Care a fost suma de bani cea mai mare câștigată până acum

Anterior, cel mai mare câștig din Franța la EuroMillions era de 220 de milioane de euro, obținut în Tahiti (Polinezia Franceză) în 2021.

Totodată, suma maximă de 250 de milioane de euro a mai fost atinsă în 2025 în Austria și Irlanda.

Care au fost numerele norocoase extrase

Pentru a pune mâna pe jackpotul uriaș, jucătorii trebuiau să ghicească următoarele numere:

  • 24, 31, 34, 41, 43
  • Stelele norocoase: 6 și 8

Acestea au adus marele premiu celui care a avut inspirația și norocul de partea sa.

În cât timp trebuie revendicat premiul

Câștigătorul are la dispoziție 60 de zile de la data extragerii pentru a revendica suma uriașă. Dacă termenul este depășit, premiul nu mai poate fi încasat.

Ce se întâmplă dacă nu apare un câștigător

FDJ United explică pe site-ul oficial că, în cazul în care nu există un câştigător al jackpotului, se aplică următoarele reguli:

  • se reportează de până la patru ori consecutiv,
  • iar la a cincea extragere, dacă nu există câștigător, suma este redistribuită automat către jucătorii de pe locul doi.
