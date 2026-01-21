Donald Trump bate în retragere în privința anexării Groenlandei spunând că a stabilit împreună cu secretarul general la NATO „cadrul unui viitor acord”privind viitorul insulei.

Donald Trump bate în retragere

Șeful de la Casa Albă a făcut anunțul pe rețeaua sa de socializare, la câteva ore după discursul de la Davos în care descria Groenlanda drept o bucată de gheață de care are nevoie. Donald Trump a transmis că, la întrevederea avută cu secretarul general al NATO, , au stabilit „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda, transmit AFP şi Reuters.

El a dat înapoi după ce liderii au declarat că se opun unei preluări a insulei. Mai mult, amenințați cu represiuni, de Trump – tarife ce urmau să intre în vigoare de la 1 februarie – aceștia au sugerat că ar putea riposta. Un prim semnal l-a dat chiar Parlamentul European care a suspendat ratificarea acordului comercial dintre UE și SUA. De asemenea, s-a vorbit de boicotarea sau chiar anularea Cupei Mondiale de fotbal, din vară.

În acest context, Trump a retras ameninţarea cu impunerea de tarife asupra produselor exportate de țările care se opun preluării Groenlandei. El a menţionat că au loc discuţii suplimentare cu oficialii , referitorare la sistemul de apărare Golden Dome, întrucât acesta vizează Groenlanda.

„Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda şi, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluţie, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii şi pentru toate ţările NATO. Pe baza acestei înţelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie”, a scris pe reţeaua Truth Social.

Cine va purta negocierile din partea SUA

Donald Trump a precizat, în mesajul său, că vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff vor face parte din echipa de negociere a acordului privind Groenlanda. El a spus că aceștia îi vor raporta direct evoluția discuțiilor.

„Aceştia îmi vor raporta direct mie. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni! DONALD J. TRUMP PREŞEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”, se încheie mesajul.

Ulterior, într-un scurtă declarație de presă, Trump a spus că acordul oferă Statelor Unite tot ce și-au dorit, fără a preciza dacă acest lucru implică anexarea insulei, cererea sa iniţială, relatează AFP. La întrebările jurnaliștilor a precizat că acordul nu este limitat de timp, urmând să fie încheiat pe durată nedeterminată.

„Acesta este acordul pe termen lung prin excelenţă. Şi cred că pune pe toată lumea într-o poziţie foarte bună, în special în ceea ce priveşte securitatea, mineralele şi orice altceva”, a declarat el.

Anterior în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a promis că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda. Totuși a insistat că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea” şi a cerut „negocieri imediate”. Totodată, a acuzat Danemarca de „ingratitudine” pentru că refuză să-i cedeze teritoriul.

UE pregătită să riposteze la pretențiile lui Donald Trump

Uniunea Europeană (UE) s-a pregătit să riposteze în cazul în care Donald Trump și-ar fi pus în practică cu introducerea unor taxe vamale împotriva țărilor europene care se opun anexării insulei arctice. Țările vizate sunt: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda, Finlanda.

Joi, 22 ianuarie, la Bruxelles este programată o reuniune de urgență pentru a explora posibile măsuri de retorsiune. UE a aprobat deja tarife vamale de retorsiune pentru produse americane în valoare de 93 de miliarde de euro, dar a suspendat implementarea acestora. Or, aceste taxe pot intra în vigoare imediat. Alte măsuri ar putea viza restricţionarea accesului companiilor americane pe piaţa europeană.

Un prim semnal al unității Uniunii Europene în fața pretențiilor lui Trump a fost dat în Parlamentul European, marți, 19 ianuarie. Eurodeputații au decis suspendarea ratificării acordului comercial încheiat anul trecut, considerat de mulți defavorabil Europei.

De asemenea, în Germania și în Franța a fost pusă problema boicotării sau chiar anulării Cupei Mondiale din vară, programată să se desfășoare în SUA, Canada și Mexic. O decizie de genul acesta ar constitui, cu siguranță, o lovitură grea pentru administrația Trump.