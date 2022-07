Nouă metodă de spălat pe creier a propagandei ruse: O mașină Lada, ca să-ți treacă supărarea că ți-a murit copilul pe front în Ucraina (VIDEO)

O televiziune din Rusia a prezentat un reportaj despre ”avantajele” pe care le au rușii dacă în Ucraina. În mod particular, materialul tratează cazul unui tată, care și-a pierdut fiul în război. Bărbatul spune că din banii primiți de la stat și-a cumpărat o mașină Lada nouă.

„La fel ca bunicii și străbunicii lui, el a luptat împotriva fascismului”, se poate auzi în materialul de propagandă.

Apoi vorbește bărbatul care și-a pierdut fiul pe front în Ucraina: „Am cumpărat o frumoasă în memoria fiului nostru!”.

Așa-zișii jurnaliști explică apoi că familiile soldaților care nu supraviețuiesc primesc de la statul rus o sumă de bani.

„Tatăl său spune că Alexei a visat să aibă o mașină albă exact ca asta. Primul drum cu ea este la cimitir” – așa se încheie reportajul.

Proof there is no bottom, Russian state tv covers the death of a Russian soldier by framing it around the new car (Lada) his parents purchased “in his memory” with Kremlin KIA compensation. “Alexei dreamed of having a white car like this” his father says en route to the cemetery.

— Bianna Golodryga (@biannagolodryga)