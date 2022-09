Proteste anti-mobilizare în Orientul Îndepărtat. Poliția a tras focuri de armă în Daghestan (VIDEO)

Proteste ample au izbucnit în Rusia duminică, în Orentul îndepărtat, împotriva mobilizării anunțată de Vladimit Putin. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată grupuri mari de localnici care protestează în Daghestan față de mobilizarea la războiul din Ucraina.

Acești au blocat autostrada Khasavyurt-Makhachkala. Situația a devenit tot mai tensionată, iar potrivit unor imagini, polițiștii au tras focuri de armă.

Daghestanul, o regiune muntoasă, predominant musulmană, de la Marea Caspică, a avut unul dintre cele mai mari bilanțuri ale morților în invazia Rusiei în Ucraina.

Alte proteste au loc în Orientul Îndepărtat al Rusiei, scrie Sky News, care precizează că protestatarii scandează „nu genocidului” în timp ce se opun mobilizării parțiale.

Sute de manifestanți s-au adunat într-o piață centrală din orașul Iakutsk, din estul extrem al Rusiei, pentru a protesta împotriva ordinului președintelui Putin de mobilizare parțială a 300.000 de rezerviști pentru războiul din Ucraina.

More footage of the protests in Endirey, .

— NEXTA (@nexta_tv)