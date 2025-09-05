Vladimir Putin a declarat că nu are de gând să călătorească într-o altă țară pentru a discuta cu Zelenski și că singura opțiune pe care o consideră este o întâlnire la Moscova.

Liderul de la Kremlin afirmă că va oferi garanții complete de securitate, în timp ce Kievul consideră propunerea ca fiind inacceptabilă.

Cuprins:

Mesajul lui Putin de la Forumul Economic Oriental

Reacția Ucrainei: „O tactică de amânare”

Discuții despre trupele străine și viitorul securității

În timpul unei intervenții la Vladivostok, Putin a spus că inițiativa întâlnirii aparține Ucrainei. „Partea ucraineană își dorește această întâlnire și o propune. Eu am spus: «Sunt pregătit. Vă rog, veniți.» Vom asigura cu siguranță condițiile de lucru și securitatea, garanție sută la sută”, a declarat președintele Rusiei, conform presei apropiate Kremlinului, citat de .

Liderul rus a respins ideea unui loc neutru pentru negocieri, considerând solicitarea ca fiind exagerată. „Dacă ni se spune: «Vrem să ne întâlnim cu voi, dar trebuie să mergeți în cutare loc», mi se pare că acestea sunt cereri excesive. Repet încă o dată: dacă cineva vrea cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru asta este capitala Federației Ruse – orașul erou Moscova”, a adăugat Putin, conform sursei citate.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că invitația lui Putin este pentru „negocieri, nu capitulare”, dar a menționat că Kievul a refuzat oferta.

Pe de altă parte, reacțiile din Ucraina au fost severe. Ministrul de Externe Andrii Sybiha a numit invitația „inacceptabilă”. De asemenea, Zelenski a făcut o glumă pe seama propunerii, spunând: „Partenerii noștri americani ne-au spus că Putin m-a invitat la Moscova. Eu cred că, dacă vrei să oprești o întâlnire, trebuie să mă inviți la Moscova”.

Astfel, oferta a adâncit și mai mult diferențele dintre cele două .

În aceeași intervenție, Putin a discutat și despre forțele internaționale din Ucraina. „Referitor la posibilele contingente militare în Ucraina – aceasta este una dintre principalele cauze pentru care Ucraina este atrasă în NATO. Așadar, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul conflictului, considerăm că acestea vor fi ținte legitime pentru atacuri”, a avertizat președintele rus.