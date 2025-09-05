B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire

Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 18:22
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Ramil Sitdikov

Vladimir Putin a declarat că nu are de gând să călătorească într-o altă țară pentru a discuta cu Zelenski și că singura opțiune pe care o consideră este o întâlnire la Moscova.

Liderul de la Kremlin afirmă că va oferi garanții complete de securitate, în timp ce Kievul consideră propunerea ca fiind inacceptabilă.

Cuprins:

  • Mesajul lui Putin de la Forumul Economic Oriental
  • Reacția Ucrainei: „O tactică de amânare”
  • Discuții despre trupele străine și viitorul securității

Mesajul lui Putin de la Forumul Economic Oriental

În timpul unei intervenții la Vladivostok, Putin a spus că inițiativa întâlnirii aparține Ucrainei. „Partea ucraineană își dorește această întâlnire și o propune. Eu am spus: «Sunt pregătit. Vă rog, veniți.» Vom asigura cu siguranță condițiile de lucru și securitatea, garanție sută la sută”, a declarat președintele Rusiei, conform presei apropiate Kremlinului, citat de Novinite.

Liderul rus a respins ideea unui loc neutru pentru negocieri, considerând solicitarea ca fiind exagerată. „Dacă ni se spune: «Vrem să ne întâlnim cu voi, dar trebuie să mergeți în cutare loc», mi se pare că acestea sunt cereri excesive. Repet încă o dată: dacă cineva vrea cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru asta este capitala Federației Ruse – orașul erou Moscova”, a adăugat Putin, conform sursei citate.

Reacția Ucrainei: „O tactică de amânare”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că invitația lui Putin este pentru „negocieri, nu capitulare”, dar a menționat că Kievul a refuzat oferta.

Pe de altă parte, reacțiile din Ucraina au fost severe. Ministrul de Externe Andrii Sybiha a numit invitația „inacceptabilă”. De asemenea, Zelenski a făcut o glumă pe seama propunerii, spunând: „Partenerii noștri americani ne-au spus că Putin m-a invitat la Moscova. Eu cred că, dacă vrei să oprești o întâlnire, trebuie să mă inviți la Moscova”.

Astfel, oferta Kremlinului a adâncit și mai mult diferențele dintre cele două capitale.

Discuții despre trupele străine și viitorul securității

În aceeași intervenție, Putin a discutat și despre forțele internaționale din Ucraina. „Referitor la posibilele contingente militare în Ucraina – aceasta este una dintre principalele cauze pentru care Ucraina este atrasă în NATO. Așadar, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul conflictului, considerăm că acestea vor fi ținte legitime pentru atacuri”, a avertizat președintele rus.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Externe
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Liderul unei țări NATO: „Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa”
Externe
Liderul unei țări NATO: „Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa”
Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu
Externe
Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu
Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o / O femeie și-a recunoscut vina
Externe
Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o / O femeie și-a recunoscut vina
Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp
Externe
Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp
Români implicați într-o fraudă masivă cu benzină adusă clandestin în Grecia. Pericol pentru turiști
Externe
Români implicați într-o fraudă masivă cu benzină adusă clandestin în Grecia. Pericol pentru turiști
MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
Externe
MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
Externe
Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
Externe
Un avocat pe nume Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook. Este acuzat că „se dă drept o celebritate”
Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”
Externe
Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”
Ultima oră
18:51 - Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
18:51 - Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare
18:46 - Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
18:45 - Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi
18:25 - Mihaela Borcea, dezvăluiri despre cumpenele prin care a trecut: „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani”
18:19 - Scandal în REPER: Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte al partidului, demisionează și acuză presiuni din interior: „A venit cu o propunere indecentă” / Ce acuzații aduce la adresa vechii conduceri (VIDEO)
18:16 - Belgian arestat după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci irakieni. Unde erau ascunși doi dintre migranți
17:57 - Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
17:48 - Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători