Rusia a desfăşurat rachete Iskander, care pot avea și încărcătură nucleară, la graniţa cu Finlanda

După ce Finlanda și-a anunțat oficial intenția de a se alătura NATO, un convoi alcătuit din șapte rachete Iskander a fost văzut deplasându-se din vestul Rusiei către orașul Vîborg, informează

Potrivit unei înregistrări video realizate de o cameră de bord, șoferul unei mașini rusești sugera că președintele Putin a ordonat desfășurarea armelor după anunțul Finlandei de a deveni membru NATO.

„Toate echipamentele sunt noi, camioanele Ural sunt noi. Finlandezilor, fiți gata să aderați la NATO”, a spus șoferul.

Rachetele Iskander au o rază de acțiune de 500 de kilometri și pot fi echipate cu încărcătură convențională sau nucleară. Vladimir Putin a sugerat anterior că Finlanda, Suedia și NATO se vor confrunta cu „consecințe” dacă

Mișcarea vine după ce Finlanda și-a confirmat intențiile de a se alătura alianței celor 30 de membri pentru a-și consolida securitatea națională, din cauza preocupărilor legate de războiul din Ucraina.

