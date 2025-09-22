Un număr tot mai mare de americani se apropie de vârsta pensionării, însă perspectivele financiare sunt din ce în ce mai îngrijorătoare. Potrivit unei analize de Seniorly, pensionarii din 42 de state și din Washington, DC, își vor depăși economiile, confruntându-se cu un deficit mediu de 115.000 de dolari între sumele de care vor avea nevoie și ceea ce vor primi efectiv la pensie. În state cu costuri ridicate, precum New York, California și Hawaii, diferența poate ajunge până la jumătatea sumei de șase cifre, informează .

Pentru adulții care mai au puțin până ies la , aceste date reprezintă un semnal de alarmă clar. locuința , adesea cea mai mare cheltuială lunară la pensionare, nu poate fi redusă la fel de ușor precum mesele în oraș sau vacanțele. Chiar și proprietarii de case care și-au achitat ipoteca se confruntă cu creșteri neașteptate ale impozitelor, reparații neprevăzute și alte costuri ascunse care pot submina treptat un buget atent planificat.

Cum afectează locuința bugetul pensionarilor

Locuința este deseori percepută ca o ancoră financiară care poate pune presiune pe pensionari. Pentru cei care dețin o casă, plățile ipotecare, impozitele pe proprietate, primele de asigurare și întreținerea continuă se pot acumula rapid, mai ales în contextul unei creșteri accelerate a valorii locuințelor.

În cazul celor care stau cu , instabilitatea prețurilor prețurilor poate fi la fel de problematică, deoarece majorările anuale ale chiriei depășesc adesea veniturile fixe. Această combinație de cheltuieli ridicate și venituri limitate determină ca pensionarii din state cu costuri mari să se confrunte cu cele mai mari deficite, chiar dacă au economii semnificative sau mai multe proprietăți.

De ce pensionarii din statele cu costuri mari au cele mai mari dificultăți

Potrivit analizi Seniorly, pensionarii din statele cu costuri ridicate precum New York, California, Hawaii și Washington, DC, sunt cei mai expuși riscului financiar. Chiar și cei cu venituri mai mari și economii considerabile se pot confrunta cu un deficit substanțial din cauza costului vieții ridicat. În multe cazuri, averea lor este legată de capitalul propriu ipotecar și nu de lichidități disponibile pentru cheltuieli neprevăzute. Asta înseamnă că majorarea costurilor fixe, cum ar fi primele de asigurare a locuinței sau impozitele, poate pune presiune serioasă asupra bugetului, scrie .

Cum se definesc standardele de viață pentru pensionari

Standardele de viață pentru pensionari, lansate pentru prima dată în 2019, împart cheltuielile în trei categorii: minime, moderate și confortabile, în funcție de așteptările publicului privind pensionarea.

Un stil de viață minim acoperă doar necesitățile de bază: mîncare, încălzire, haine și o vacanță de o săptămână. Stilul de viață moderat presupune puțin mai multă libertate: o vacanță de două săptămâni în Europa, câteva mese în oraș în fiecare lună și mai multă flexibilitate în buget. În schimb, un stil de viață confortabil implică o libertate financiară considerabilă: mese regulate în oraș, vacanțe prelungite în străinătate, cheltuieli generoase pentru îmbrăcăminte și posibilitatea de a sprijini financiar familia.

Această clasificare evidențiază clar diferențele dintre pensionari: pentru unii, economiile și veniturile sunt suficiente pentru a menține un stil de viață confortabil, în timp ce pentru alții, chiar cheltuielile de bază pot reprezenta o provocare. În condițiile în care costul locuințelor, utilităților și sănătății continuă să crească, planificarea financiară atentă devine esențială pentru a evita deficitul.

Ce lecții trebuie să tragă viitorii pensionari

Pentru cei care urmează să iasă la pensie, mesajul este clar: economiile și planificarea trebuie să fie mai riguroase ca niciodată. Locuința, fie că este deținută sau închiriată, reprezintă o parte majoră a bugetului, iar cheltuielile neașteptate pot compromite stabilitatea financiară. Evaluarea realistă a costurilor, ajustarea standardelor de viață și anticiparea cheltuielilor neprevăzute sunt esențiale pentru a evita un deficit semnificativ.