Republica Moldova primește 60 de milioane de euro de la UE pentru gestionarea crizei de aprovizionare cu gaze naturale. Deficitul a determinat Chișinăul să declare stare de urgență

Uniunea Europeană acordă Republicii Moldova 60 de milioane de euro în gestionarea crizei de aprovizionare cu gaze naturale, a anunțat miercuri Administrația prezidențială a Maiei Sandu, un anunț confirmat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Asistența nerambursabilă este oferită ca urmare a unui dialog constant al autorităților moldovenești cu Uniunea Europeană”, spune Administrația prezidențială a Republicii Moldova.

Anunțul a fost confirmat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a avut o întrevedere cu premierul guvernului pro-european de la Chișinău, Natalia Gavrilița.

„Am fost bucuroasă să o întâlnesc pe premierul moldovean Natalia Gavrilița pentru a reitera susținerea noastră deplină pentru (Republica) Moldova. Consiliul de Asociere de mâine (joi, n.r.) va consolida și mai mult cooperarea noastră. În acest context, Comisia Europeană pune la dispoziție 60 de milioane de euro pentru a ajuta Republica Moldova să gestioneze actuala criză energetică”, a scris Ursula von der Leyen, miercuri, pe Twitter.

Maia Sandu i-a mulțumit pentru sprijinul pe care îl acordă Republicii Moldova.

„Comisia Europeană tocmai a anunțat debursarea a 60 de milioane de euro pentru a ajuta Republica Moldova în criza energetică. Mulțumesc, Ursula von der Leyen, pentru angajamentul de a sprijini Republica Moldova în a gestiona criza gazelor”, a scris președinta Republicii Moldova, tot pe Twitter.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 27, 2021