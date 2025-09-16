Președintele american Donald ar putea avea o nouă întâlnire cu liderul ucrainean Volodimir , săptămâna viitoare, la New York, unde se desfăşoară Adunarea Generală a ONU, conform secretarului de stat Marco Rubio.

Ce spune Marco Rubio

Conform secretarului de stat Maco Rubio, Trump „a avut mai multe discuții cu Vladimir Putin și câteva întâlniri cu Zelenski, iar probabil una nouă va avea loc chiar săptămâna viitoare, la New York”, conform .

Marco Rubio a menționat această locație căci acolo va avea loc Adunarea Generală ONU, unde se vor aduna mai mulți lideri și vor discuta, printre altele, pe tema păcii în Ucraina.

„El va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, își dorește să o obțină. Într-un punct însă, ar putea ajunge la concluzia că nu există soluție. Încă nu suntem acolo, dar acest moment ar putea veni”, a spus Marco Rubio.

El îl consideră pe Trump persoana potrivită pentru negocierile de pace. Dacă Washingtonul își pierde rolul de mediator și intră într-o logică de sancțiuni dure împotriva Rusiei, „nu va mai exista nimeni care să poată juca acest rol la final”, adaugă Rubio.

Zelenski cere sancțiuni

Zelenski consideră că doar Trump are puterea de a face ceva în acest context, a declarat el într-un interviu pentru Sky News.

Liderul ucrainean cere sancțiuni împotriva Rusiei: „Sancțiunile împotriva Rusiei sunt de mult timp necesare. În loc să fie izolat, Putin a fost reintegrat, chiar în condițiile în care războiul escaladează”.

„America este suficient de puternică să facă singură acest pas. Tot ce lipsește acum este un pachet real de sancțiuni”, a mai spus Zelenski.

„Ni se spune: Semnați acum și războiul se termină. Dar pentru cine e pacea asta? Pentru Putin – ca să-și fixeze cuceririle. Pentru Trump – ca să ia un Nobel. Pentru Ucraina însă?”, a mai adăugat el, sugerând că semnarea rapidă a unui acord de pace ascunde, de fapt, diferite interese din partea celor implicați.

Negocieri de pace dificile

Negocierile de pace au stagnat. Zelenski și-a dorit o întâlnire față în față cu Putin, însă acesta nu s-a arătat interesat.

Cu toate că Donald Trump a reușit să oprească șapte războaie, el a recunoscut și că încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât se aștepta, conform

„Am crezut că va fi ușor pentru mine, dar s-a dovedit a fi greu”, a spus el.

Pe 12 septembrie, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a „recunoscut” o pauză în discuțiile dintre Ucraina și Rusia.

El a spus că „nu se pot purta ochelari roz și să te aștepți la rezultate fulgerătoare din discuțiile despre Ucraina”.

„Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”

Președintele american Donald Trump consideră că principalul obstacol în calea păcii este tensiunea dintre Zelenski și Putin. „Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, a spus liderul american.

Această evaluare l-a determinat să pună la îndoială eficacitatea discuțiilor directe dintre Kiev și Moscova. El a fost întrebat dacă crede că astfel de negocieri sunt posibile, la care a răspuns: „Nu știu. Cred că va trebui să vorbesc totul.”

De asemenea, președintele american a mai fost întrebat când ar putea avea loc o astfel de conversație. Donald Trump a dat un răspuns vag și a spus că acest lucru s-ar putea întâmpla „relativ curând”.

Acesta a mai fost întrebat dacă putem să vorbim despre o întâlnire trilaterală, la care a răspuns: „Vor fi discuții, fie că îl numești summit sau doar o întâlnire, nu contează, dar probabil că va trebui să mă implic. Se urăsc atât de mult încât aproape că nu pot vorbi. Sunt incapabili să vorbească între ei”.