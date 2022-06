Rusia dă o nouă lovitură în plină criză a energiei. Transportul de petrol din Kazahstan către Europa a fost limitat drastic

În plină criză a energiei, Rusia a dat o nouă lovitură care ar putea duce la un nou val de scumpiri. Transportul de petrol din Kazahstan prin portul din Novorossiysk a fost limitat drastic. Aceasta este ruta principală pentru transportul petrolului kazah în Europa și reprezenta o plasă de siguranță pentru statele europene.

La rândul lor, cei din Kazahstan au blocat 1700 de vagoane de cărbune, care ar aveau destinația Rusia.

in response to ‘s blocking of oil exports blocked 1,700 railcars with coal on its territory.

Tensions between Russia and Kazakhstan are rising.

