Secretarul de stat american Antony Blinken l-a avertizat pe ministrul rus Serghei Lavrov asupra „consecințelor grave” pe care le-ar putea suporta Rusia în cazul în care ar invada Ucraina

Secretarul de stat american Antony Blinken și omologul său rus, Serghei Lavrov, au avut o întâlnire joi, la Stockholm, pe marginea conferinţei anuale a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Blinken l-a avertizat pe Lavrov asupra „consecințelor grave” pe care le-ar putea suporta Rusia în cazul în care ar invada Ucraina.

Antony Blinken (SUA), avertisment pentru Serghei Lavrov (Rusia)

Antony Blinken l-a avertizat pe Serghei Lavrov cu privire la „consecințele grave” ale unei invazii în Ucraina și a punctat că Moscova ar trebui să caute o cale diplomatică pentru ieșirea din criză.

Cu o zi înainte, oficialul american a susținut că Statele Uite sunt gata de o reacție fermă, inclusiv prin sancțiuni severe, în cazul în care Rusia atacă.

„Cel mai bun mod de a evita o criză e diplomaţia şi asta aştept să discut cu Serghei”, le-a spus Blinken jurnaliştilor, înaintea întâlnirii cu Lavrov, potrivit Reuters.

Secretarul de stat a mai spus că Washintonul e pregătit să faciliteze procesul diplomatic, avertizând că în cazul în care „Rusia decide să continue confruntarea, vor exista consecinţe grave”.

La rânsul său, Lavrov le-a spus jurnaliştilor că Moscova e pregătită să discute cu Kievul: „Noi, aşa cum a declarat preşedintele Putin, nu vrem niciun conflict”.

Pe de altă parte, ministrul rus a afirmat că „scenariul de coşmar al confruntării militare” e pe cale să revină în Europa, în contextul escaladării tensiunilor în jurul Ucrainei.

De la tribuna reuniunii OSCE, Lavrov a acuzat NATO de „apropierea infrastructurii sale militare de frontierele ruse” şi a cerut Occidentului să studieze propunerile pe care Moscova le va face în curând pentru un nou pact european cu obiectivul de a împiedica extinderea NATO spre est.

Miercuri, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că doreşte „acorduri concrete” cu Statele Unite și NATO, care să stipuleze clar că alianța nu se va extinde spre est.

Mesajul lui Jens Stoltenberg (NATO), pentru Rusia

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat că Rusia nu are drept de veto în cazul în care membrii alianței nord-atlantice vor decide că Ucraina trebuie să li se alăture. Totodată, acesta a punctat că e inacceptabil ca o țară să mai gândescă, în secolul XXI, în termeni de „sfere de influență”.

„Rusia nu are drept de veto, nu are nimic de spus şi nu are dreptul să stabilească o spirală de influenţă pentru a încerca să-şi controleze vecinii”, a declarat Stoltenberg.

Acesta a calificat ca fiind „inacceptabil” faptul că Rusia ar putea avea „o sferă de influență”: „Nu vrem să ne întoarcem la o astfel de lume, în care actori geopolitici majori pot stabili ce pot și ce nu pot să facă state independente suverane”.