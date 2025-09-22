Un grup de senatori americani, condus de Jeanne Shaheen și Jim Risch, membri ai Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, afirmă că există „probe clare și copleșitoare” că Rusia desfășoară o campanie susținută pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, din 28 septembrie. În acest context, oficialii americani i-au îndemnat pe moldoveni să se informeze și să iasă la vot pentru a decide ei singuri soarta țării lor.

Ce spun senatorii americani despre alegerile din R. Moldova

„Pe măsură ce moldovenii se pregătesc să voteze un nou Parlament, există dovezi clare și copleșitoare că Rusia desfășoară o campanie susținută pentru în viitoarele alegeri din Republica Moldova, la fel cum a făcut-o flagrant și anul trecut.

În ciuda încercărilor Rusiei de a submina integritatea electorală a Republicii Moldova, alegătorii s-au mobilizat pentru a respinge eforturile ei de a folosi propaganda, constrângerea economică și schemele de cumpărare a voturilor pentru a influența scrutinul.

Salutăm eforturile Administrației Trump de a contracara utilizarea de către actorii sprijiniți de Rusia a criptomonedelor pentru a facilita aceste acțiuni nefaste.

Cea mai bună modalitate pentru moldoveni, inclusiv pentru cei din diaspora, de a-și păstra suveranitatea în fața ingerințelor rusești e să meargă la urne și să-și exercite dreptul de vot”, se arată într-o declarație semnată de senatorii democrați și republicani Jim Risch, Jeanne, Dick Durbin, Tedd Budd, Chris Coons, Chuck Grassley, Chris Murphy și Thom Tillis.

Aceștia au lăudat apoi progresele Republicii Moldova pe drumul spre UE și SUA: „Recunoaștem progresele semnificative pe care Republica Moldova le-a realizat în ultimii ani pentru a-și consolida democrația și a-și dezvolta liber relațiile cu SUA și UE, care servesc beneficiului nostru comun. Republica Moldova este un membru esențial al comunității transatlantice, iar viitorul ei are implicații importante pentru aliații și partenerii noștri din întreaga regiune”.

Senatorii americani au amintit apoi că Rusia continuă „să mențină ilegal trupe pe teritoriul suveran al Republicii Moldova și folosește această prezență pentru a-și avansa obiectivele expansioniste mai ample, în special în ceea ce privește Ucraina”.

„Moldovenii, la fel ca toate națiunile, merită să-și aleagă singuri viitorul pe care îl doresc pentru țara lor, liberi de orice amestec străin. Statele Unite își propun să îi ajute să păstreze acest drept, în timp ce Rusia caută să li-l nege, pentru a-și avansa propria agendă.

Suntem mândri să susținem dreptul Republicii Moldova la autodeterminare și așteptăm cu nerăbdare să ne consolidăm relația în anii care urmează”, au mai transmis senatorii americani, în declarația lor.

Care sunt implicațiile alegerilor din R. Moldova pentru România

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, din 28 septembrie, și asupra României, după cum a avertizat de mai multe ori Traian Băsescu. Fostul președinte a afirmat că dacă scrutinul va fi câștigat de forțele pro-ruse, ne vom trezi cu Vladimir Putin chiar la granițele noastre.

„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova «bătălia» pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt «cap la cap» forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, fostul președinte.

Traian Băsescu apoi că soarta Republicii Moldova stă în votul diasporei moldovene: „Cei un milion de cetățeni cu cetățenie moldovenească și română au o obligație uriașă față de ambele țări. Votul lor va aduce victoria forțelor pro-europene, PAS-ul doamnei Maia Sandu. Iar neparticiparea lor la vot va da șanse foarte mari socialiștilor, adică partidul lui Dodon, partidul lui Voronin, partidul lui Tcaciuc, partidul fostei bașcane a Găgăuziei, care împreună formează Blocul Socialist și care au ca opțiune revenirea sub tutela Moscovei. Opțiune prin care pro-europenii nu merg la vot este să arunce Moldova înapoi cu cel puțin zece ani, în vremea lui Dodon”.