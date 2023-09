Serghei Șoigu, învins de matematica elementară: „Ucrainenii au pierdut 6 tancuri la Robotîne și 6 tancuri la Bahmut. În total, 11” (VIDEO)

Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării, a declarat că trupele rusești au distrus șase tancuri ucrainene pe un front și alte șase pe un alt front. „Un total de unsprezece ”, a calculat el.

„Ieri, în urma unui atac serios pe frontul Robotîne, au pierdut șase tancuri. Pe celălalt front, în Bahmut, băieții noștri au distrus cu pricepere încă șase. Așa că ieri doar în ceea ce privește vehiculele blindate [au pierdut] unsprezece [tancuri]”, a susținut Serghei Șoigu potrivit , citată de

Declarațiile au fost făcute luni, după de la Soci.

Șoigu a mai afirmat că „forţele armate ale Ucrainei nu şi-au atins obiectivele pe niciun front” în cadrul , dar a admis că există tensiuni în regiunea Zaporojie.

Statistics in Russia.

Minister of Defence Sergei Shoigu: „Yesterday was a tough day, enemy lost 6 tanks and then in Bakhmut again 6 so in total 11 thanks”

— Jaanika Merilo (@jaanikamerilo)