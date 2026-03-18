Șoc într-un loc de joacă. Un copil, rănit de un glonț venit de la un exercițiu militar

Ana Beatrice
18 mart. 2026, 08:18
Un exercițiu militar de rutină s-a transformat într-un incident grav în Daegu. Un glonț rătăcit a ajuns într-un loc de joacă și a rănit o fetiță. În urma acestui caz alarmant, armata sud-coreeană a decis suspendarea tuturor antrenamentelor de tragere cu arme de calibru mic. Autoritățile încearcă acum să clarifice cum a fost posibil un asemenea accident.

Cum a ajuns un glonț într-un loc de joacă din Daegu

Un incident care ridică semne serioase de întrebare a avut loc în Coreea de Sud. O fetiță a fost rănită de un posibil glonț rătăcit într-un loc de joacă din orașul Daegu. În urma situației, armata a luat o decizie drastică. Au fost suspendate toate exercițiile de tragere cu arme de calibru mic, inclusiv puști și pistoale.

Copila, elevă în școala primară, a fost transportată de urgență la spital după ce a fost lovită în zona gâtului. Din fericire, a fost externată ulterior, potrivit presei locale citate de BBC.

Autoritățile au precizat că locul de joacă se află la aproximativ 1,5 kilometri de un poligon militar. În momentul incidentului, acolo se desfășura un exercițiu cu muniție reală. Ancheta este în plină desfășurare, iar oficialii încearcă acum să stabilească dacă există o legătură directă între antrenamentul militar și rănirea fetiței.

Cât de sigure sunt, de fapt, exercițiile militare din Coreea de Sud

Deși poligonul implicat în acest caz, construit în 1995, este echipat cu bariere speciale menite să oprească gloanțele, întrebările legate de siguranță rămân. În general, exercițiile militare cu muniție reală din Coreea de Sud se desfășoară fără probleme, însă nu au lipsit complet incidentele în care civili au fost afectați.

Chiar dacă astfel de situații sunt rare, ele scot la iveală vulnerabilități importante. Un precedent îngrijorător a avut loc anul trecut, când armata a suspendat antrenamentele și zborurile militare după un accident grav.

Mai exact, avioane de vânătoare au aruncat accidental bombe peste un sat din orașul Pocheon. Aproape 30 de civili au fost răniți atunci, iar incidentul a stârnit controverse și a pus presiune pe autorități să regândească măsurile de siguranță.

