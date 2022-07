Soția lui Joe Biden şi-a cerut scuze după ce i-a comparat pe hispanici cu un fel de mâncare. „Nu suntem tacos”

Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, şi-a cerut scuze marţi după ce a avut o formulare nepotrivită prin care i-a comparat pe hispanici cu „tacos”, un fel de mâncare mexicană, conform AFP și Agerpres.

„Prima Doamnă îşi cere scuze, cuvintele sale doreau doar să exprime admiraţia şi dragostea sa sinceră pentru comunitatea latino”, a scris pe Twitter purtătorul de cuvânt a Primei Doamne a SUA, Michael LaRosa, conform sursei citate.

În cadrul unui discurs pe care l-a ținut luni în Texas, a lăudat „diversitatea” populaţiei americane de origine hispanică, „la fel de diferită ca «bodegas» din Bronx, la fel de frumoasă ca florile din Miami, la fel de unică precum tacos la micul dejun în San Antonio”.

De asemenea, pe lângă comparația cu „tacos”, care a adus imediat reacţii negative, Jill Biden a pronunţat greşit şi cuvântul „bodegas”. „Nu suntem tacos”, a reacţionat Asociaţia Naţională a Jurnaliştilor Hispanici, cu sediul la Washington. „Nu ne reduceţi la stereotipuri”, a adăugat asociaţia.

Tacos este un fel de mâncare tradiţională mexicană, care constă din mici tortilla pe bază de porumb sau grâu, la care se adaugă diferite umpluturi.

The First Lady apologizes that her words conveyed anything but pure admiration and love for the Latino community.

