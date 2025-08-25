Autoritățile din Statele Unite au anunțat primul caz uman de „New World screwworm” legat de călătorii internaționale.

Pacientul, care a fost în El Salvador, a fost diagnosticat în Maryland, iar analiza a fost validată de CDC pe 4 august. Departamentul de Sănătate din SUA și CDC consideră că riscul pentru sănătatea publică este foarte scăzut, informează , citat de către Observator News.

Cuprins:

Ce sunt screwworm-ii și cum afectează oamenii

Cum a apărut primul caz și care au fost reacțiile

Care sunt măsurile de prevenție

Screwworm-ii sunt muște parazite care depun ouă în răni deschise pe animale cu sânge cald. Larvele se hrănesc cu țesut viu și pot duce la moartea gazdei dacă nu sunt tratate. Infestările la oameni sunt rare, dar pot fi fatale. Tratamentul constă în îndepărtarea tuturor larvelor și dezinfectarea atentă a rănii.

„Deși infectarea este serioasă, de obicei poate fi tratată dacă este descoperită la timp”, a declarat Andrew G. Nixon, purtător de cuvânt al HHS, conform .

Inițial, surse din industria cărnii de vită au raportat că pacientul provenea din Guatemala, ceea ce a generat confuzie în legătură cu originea exactă a cazului. Autoritățile din Maryland și CDC investighează situația, dar au comunicat că pacientul a fost tratat și s-au implementat măsuri de prevenție la nivel de stat.

Acest anunț a provocat îngrijorare în rândul crescătorilor de vite și negustorilor, care erau deja alertați de riscul răspândirii screwworm-ilor din America Centrală și sudul Mexicului.

USDA estimează că un focar în Texas ar putea duce la pierderi de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în sectorul viticol.

Pentru a combate screwworm-ul, autoritățile din au început să construiască o unitate pentru producerea muștelor sterile în , asemănătoare cu cea care a ajutat la eliminarea parazitului în anii 1960.

De asemenea, Mexicul a deschis o unitate de 51 de milioane de dolari pentru producția de muște sterile în partea de sud a țării.

Screwworm-ii au migrat din America Centrală prin Mexic începând cu 2023, fiind prezenți în mod natural în Cuba, Haiti, Republica Dominicană și alte țări din America de Sud.

În trecut, eliminarea lor a fost realizată prin eliberarea masivă a masculilor sterili, ceea ce a împiedicat reproducerea femelelor sălbatice.