Un tânăr spaniol de 28 de ani din Leganés a plecat din Madrid în căutarea unui viitor mai bun în Australia. Decizia luată acum patru ani i-a schimbat complet viața. Deși muncește într-un domeniu solicitant fizic, reușește să câștige chiar și 700 de euro într-un weekend.

Mulți tineri din Spania se confruntă cu și puține șanse de evoluție. Mario spune că în Australia a găsit locul unde munca grea este respectată și răsplătită corect.

Esto es el dinero que hacía trabajando en la temporada del algodón en australia! 🇦🇺

Merită să pleci din Spania pentru a munci în Australia

Tânărul lucrează în industria bumbacului, unde încarcă și depozitează camioane pline cu baloți de 200 de kilograme. Programul este extenuant, 12 ore de muncă pe zi în perioada sezonului, însă plata face ca efortul să merite. „Pentru doar un weekend, încarc și depozitez camioane pline cu baloţi de bumbac, câștig 700 de euro”, a declarat acesta, potrivit El Español.

Munca este solicitantă și istovitoare, dar plata generoasă transformă efortul într-un sacrificiu ușor de acceptat. În Australia, veniturile depășesc cu mult nivelul din Spania, iar Mario confirmă acest lucru.

„Salariul variază de la săptămână la săptămână, în funcție de , dar de obicei câștig între 2.000 și 3.000 de dolari australieni pe lună, ceea ce este echivalentul a aproximativ 1.700 de euro”, a spus el.

Cât poți câștiga într-un weekend lucrând în Australia

Munca de weekend și cea din zilele de sărbătoare este plătită aproape dublu în Australia, atrăgând tot mai mulți tineri europeni. Mario își împărtășește experiențele cu urmăritorii de pe , unde dezvăluie câți bani câștigă. „Nu o să mă auziți vreodată că mă plâng. În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni”, a spus acesta.

Australia a devenit o destinație preferată pentru tinerii sub 35 de ani datorită programului Working Holiday Visa. Acesta le oferă posibilitatea de a lucra și călători timp de un an, fără restricții majore.

