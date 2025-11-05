B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un tânăr a renunțat la Europa pentru Australia și nu regretă: „În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni” (VIDEO)

Un tânăr a renunțat la Europa pentru Australia și nu regretă: „În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni” (VIDEO)

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 13:19
Un tânăr a renunțat la Europa pentru Australia și nu regretă: „În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni” (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video / TikTok - lega.wave
Cuprins
  1. Merită să pleci din Spania pentru a munci în Australia
  2. Cât poți câștiga într-un weekend lucrând în Australia
Un tânăr spaniol de 28 de ani din Leganés a plecat din Madrid în căutarea unui viitor mai bun în Australia. Decizia luată acum patru ani i-a schimbat complet viața. Deși muncește într-un domeniu solicitant fizic, reușește să câștige chiar și 700 de euro într-un weekend.
Mulți tineri din Spania se confruntă cu salarii mici și puține șanse de evoluție. Mario spune că în Australia a găsit locul unde munca grea este respectată și răsplătită corect.
@lega.wave Esto es el dinero que hacía trabajando en la temporada del algodón en australia! 🇦🇺 #australia #españa ♬ original sound – lega.wave

Merită să pleci din Spania pentru a munci în Australia

Tânărul lucrează în industria bumbacului, unde încarcă și depozitează camioane pline cu baloți de 200 de kilograme. Programul este extenuant, 12 ore de muncă pe zi în perioada sezonului, însă plata face ca efortul să merite. „Pentru doar un weekend, încarc și depozitez camioane pline cu baloţi de bumbac, câștig 700 de euro”, a declarat acesta, potrivit El Español.

Munca este solicitantă și istovitoare, dar plata generoasă transformă efortul într-un sacrificiu ușor de acceptat. În Australia, veniturile depășesc cu mult nivelul din Spania, iar Mario confirmă acest lucru.

„Salariul variază de la săptămână la săptămână, în funcție de numărul de ore lucrate, dar de obicei câștig între 2.000 și 3.000 de dolari australieni pe lună, ceea ce este echivalentul a aproximativ 1.700 de euro”, a spus el.

Cât poți câștiga într-un weekend lucrând în Australia

Munca de weekend și cea din zilele de sărbătoare este plătită aproape dublu în Australia, atrăgând tot mai mulți tineri europeni. Mario își împărtășește experiențele cu urmăritorii de pe TikTok, unde dezvăluie câți bani câștigă. „Nu o să mă auziți vreodată că mă plâng. În doar două zile am câștigat 1.320 de dolari australieni”, a spus acesta.

Australia a devenit o destinație preferată pentru tinerii sub 35 de ani datorită programului Working Holiday Visa. Acesta le oferă posibilitatea de a lucra și călători timp de un an, fără restricții majore.

Tags:
Citește și...
Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
Externe
Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
Externe
O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
Externe
Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
Externe
Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
Externe
O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
Un spital a trimis peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
Externe
Un spital a trimis peste 500 de scrisori către familiile unor pacienți, anunțându-i că au murit. Toți cei menționați erau, de fapt, în viață
Tragedie în Kentucky! Un avion de marfă UPS s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Cel puțin 7 morți și 11 răniți (VIDEO)
Externe
Tragedie în Kentucky! Un avion de marfă UPS s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Cel puțin 7 morți și 11 răniți (VIDEO)
Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
Externe
Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
O sculptură cu Trump răstignit pe cruce, în timp ce poartă o uniformă de deținut, a fost expusă în Elveția. Lucrarea a stârnit un val de reacții
Externe
O sculptură cu Trump răstignit pe cruce, în timp ce poartă o uniformă de deținut, a fost expusă în Elveția. Lucrarea a stârnit un val de reacții
Loterie inedită la Paris: localnicii pot câștiga un loc de veci lângă artiști precum Oscar Wilde sau Edith Piaf. Cât trebuie să plătească o persoană pentru a participa
Externe
Loterie inedită la Paris: localnicii pot câștiga un loc de veci lângă artiști precum Oscar Wilde sau Edith Piaf. Cât trebuie să plătească o persoană pentru a participa
Ultima oră
14:34 - Mănăstire veche de patru secole, vândută la prețul unei pizza. Ce planuri are noul proprietar cu clădirea
14:31 - O nouă boală neurologică rară, descoperită de cercetători. Doar 13 oameni din lume sunt afectați
14:20 - Românii care au terorizat un depozit belgian. Cum au reușit să fure 14 mașini, în 3 zile
14:18 - Posibil atac terorist în Franța. Sunt cel puțin 10 răniți. Martorii au relatat că suspectul ar fi strigat „Allahu Akbar”
14:11 - USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
14:10 - De ce shopilo.ro poate deveni locul preferat pentru cumpărăturile cu discount
14:06 - Poate fi aparatul de aer condiționat o soluție pentru încălzire? Părerea experților
13:58 - Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de românca Maria Lucia Hohan. Cât costă piesa de vestimentație
13:46 - Gheorghe Hagi, după moartea legendarului antrenor Emeric Ienei: „Vei fi mereu în inima mea”
13:40 - Habar nu aveai! Află ce condiment îți provoacă o stare de somnolență