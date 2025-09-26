B1 Inregistrari!
Traian Băsescu, despre sprijinul României oferit Ucrainei: „Tunuri pe care probabil le-am folosit în al Doilea Război Mondial, unele chiar din vremea lui Mihai Viteazul"

George Lupu
26 sept. 2025, 17:51
Cuprins
  1. Ce spune Traian Băsescu despre sprijinul dat de România Ucrainei
  2. Care a fost cel mai important sprijin oferit de România
  3. Ce a spus Nicușor Dan despre implicarea României în menținerea păcii în Ucraina

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat vineri, în emisiunea “Politica zilei”, cu Ioana Constantin, că România este departe de a fi un mare contributor la efortul Ucrainei de a face față invaziei ruse, în ciuda faptului că liderii politici se arată îngrijorați de soarta războiului:

Ce spune Traian Băsescu despre sprijinul dat de România Ucrainei

“Cei care au această obsesie, cum și cu cât ajutăm Ucraina, să se uite pe clasamentele făcute de firme care au ca obiect de activitate supravegherea acestui tip de cheltuieli.

România este pe locul 21 în acest clasament. Dacă te iei după cât de îngrijorați suntem, că uite dăm bani Ucrainei, ai putea să te gândești că România e undeva între primele cinci locuri. Nu, suntem pe locul 21. Le-am dat ucrainenilor tunuri pe care probabil le-am folosit în al Doilea Război Mondial, unele chiar din vremea lui Mihai Viteazul, le-am dat tancuri din al Doilea Război Mondial, le-am dat, se pare, nu am certitudinea, parte din sistemul Patriot, dar ne-am achiziționat altul cu un credit pus la dispoziție de SUA, probabil ceva muniție, ceva proiectile de 155 mm, cât am avut, deși noi nu prea avem artilerie pentru proiectile de 155 mm. Suntem departe de a fi un mare contributor”.

Care a fost cel mai important sprijin oferit de România

Pe de altă parte, fostul președinte a subliniat sprijinul României privind transportul cerealelor ucrainene. Totodată, Traian Băsescu a afirmat că autoritățile de la București au închis ochii în privința adâncirii Canalului Bîstroe

“Cu ce i-am ajutat însă, și asta e evident, sunt două lucruri: grâul care a fost prioritar încărcat la nave în Portul Constanța, adesea exportatorii grâului românesc au trebuit să aștepte încărcarea grâului din Ucraina, dar nu tot era ucrainean, mult era deja cumpărat de companii americane, ca să fim cinstiți.

Pe de altă parte am închis ochii la adâncirea Canalului Bîstroe și nu știu dacă nu cumva nivelul scăzut al apei în Deltă nu este generat doar de secetă, și nu este influențat și de adâncirea Canalului Bîstroe”.

Ce a spus Nicușor Dan despre implicarea României în menținerea păcii în Ucraina

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat în cadrul unui interviu pentru Observator că România nu va trimite trupe de pace în Ucraina, ci doar “vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”.

“Multe din țările din proximatitatea Rusiei au aceeași decizie ca noi, ca să nu trimitem trupe în Ucraina. În schimb, vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii. Dar trebuie să ajungem la pace sau încetarea focului. Un lucru important este că au fost mai multe săptămâni la nivelul miniștrilor apării și de externe în care fiecare țară a spus cu ce poate contribui la garanțiile de securitate.

Avem exprimată intenția SUA de a contribui. Mi-aș dori foarte mult ca SUA să fie implicate în special pe partea de sancțiuni pentru că sancţiunile pe care le pot dispune Statele Unite către Rusia pot să fie foarte consistente şi foarte constrângătoare pentru Rusia. Cam ăsta e momentul la care noi ne aflăm acum.”, a declarat președintele.

