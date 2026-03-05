B1 Inregistrari!
Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii

Iulia Petcu
05 mart. 2026, 23:18
Foto: Hepta/Zuma Press / Jordi Boixareu.
  1. De ce riscă Transnistria o nouă criză a gazului
  2. Ce efecte are reducerea livrărilor de gaz
  3. Cât gaz mai are regiunea separatistă

Regiunea separatistă Transnistria se confruntă din nou cu riscul unei crize energetice, pe fondul tensiunilor internaționale care afectează piața gazelor. Situația apare la doar un an după o penurie severă care a lăsat gospodării și industrii fără căldură și electricitate timp de mai multe săptămâni.

De ce riscă Transnistria o nouă criză a gazului

Regiunea pro-rusă Transnistria a depins ani la rând de gazul furnizat de Rusia, livrat printr-o conductă care traversa teritoriul Ucrainei. În practică, aceste livrări erau acordate aproape gratuit, ceea ce a susținut economia locală și sectorul energetic.

Situația s-a schimbat însă anul trecut, când autoritățile de la Kiev au decis oprirea tranzitului de gaz rusesc pe fondul continuării războiului cu Moscova. Decizia a afectat direct aproximativ 350.000 de locuitori ai regiunii, care au rămas cu resurse energetice limitate mai bine de o lună.

De atunci, Transnistria a fost nevoită să cumpere gaz de la furnizori europeni, însă la prețuri mai ridicate și în cantități mult mai reduse. Conflictul din Iran a complicat suplimentar situația, generând perturbări în lanțurile de aprovizionare, relatează Digi24.

„În legătură cu evenimentele din Orientul Mijlociu, au existat întreruperi critice în aprovizionarea cu gaz”, a declarat Ministerul Dezvoltării Economice al regiunii.

Ce efecte are reducerea livrărilor de gaz

Autoritățile de la Tiraspol spun că diminuarea cantităților de gaz a forțat limitarea consumului, atât în sectorul industrial, cât și pentru încălzirea clădirilor. „Reducerile drastice ale volumelor de gaz au dus la limitarea utilizării în scopuri comerciale sau pentru încălzire termică”, a transmis instituția, potrivit Reuters.

Primele efecte sunt deja vizibile în capitala regiunii, Tiraspol, unde unele unități industriale au fost afectate de lipsa combustibilului. În paralel, pe forumurile online ale părinților au apărut recomandări ca elevii să fie trimiși la școală „îmbrăcaţi cu haine groase – cardigane, pulovere şi veste”.

Cât gaz mai are regiunea separatistă

Potrivit autorităților de la Chișinău, rezervele energetice din regiune sunt extrem de limitate și ar putea fi epuizate rapid dacă situația persistă.

Igor Grosu, președintele parlamentului Republicii Moldova, a avertizat că Transnistria dispune de gaz suficient „doar pentru câteva zile. Să-i întreb ce aleg – gaz în fiecare zi, chiar dacă este mai scump, sau să renunţe la acesta pentru şcoli, grădiniţe sau locuinţe?”

Ministerul de la Tiraspol a transmis că instituțiile esențiale, precum spitalele și grădinițele, vor continua să primească încălzire normală, în pofida reducerilor de consum.

