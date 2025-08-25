Președintele american Donald Trump a spus că Statele Unite ar putea aplica o taxă vamală de până la 200% pe magneții din China, dacă Beijingul nu își crește livrările.

Această declarație a fost făcută în contextul tensiunilor comerciale dintre cele două mari economii ale lumii, relatează .

Care este contextul disputei comerciale

Declarația lui Trump a fost făcută luni, în fața jurnaliștilor, și se referă la unul dintre cele mai sensibile domenii pentru Beijing, anume metalele rare și controlul asupra exporturilor acestora.

China furnizează aproximativ 90% din piața mondială de magneți, care sunt esențiali pentru industria cipurilor semiconductoare utilizate în telefoane și alte dispozitive electronice.

Liderul american a afirmat: „China trebuie să ne ofere mai mulți magneți sau va trebui să le impunem o taxă de 200% sau ceva similar”, conform .

Cum a răspuns Beijingul

În aprilie, autoritățile din China au adăugat mai multe metale rare și magneți pe lista restricțiilor la export, ca reacție la tarifele impuse de .

Datele oficiale arată că în luna iulie, exporturile de minerale rare din China au crescut cu peste 4.700 de tone comparativ cu iunie, ceea ce indică o creștere a comerțului în această piață.

În același timp, SUA au anunțat că au cumpărat o participație de 10% în compania Intel, unul dintre cei mai mari producători de cipuri din lume, care depind de materiile rare importate din , conform Al Jazeera.

Cum au decurs negocierile

Comentariile lui Trump apar după ce cele două țări caută o soluție pe termen lung pentru războiul tarifar. La începutul lunii, Washingtonul și Beijingul au decis să reducă tarifele la 10% pentru o parte din produsele vizate și să păstreze o pauză de 90 de zile înainte de alte creșteri.

Dacă președintele american nu ar fi semnat ordinul executiv de amânare, tarifele ar fi crescut la 145%, conform surselor citate. În luna mai, cele două economii au convenit să aplice taxe de 30%, în scădere de la nivelul inițial de 125%.