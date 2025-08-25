Președintele american Donald Trump a spus că Statele Unite ar putea aplica o taxă vamală de până la 200% pe magneții din China, dacă Beijingul nu își crește livrările.
Această declarație a fost făcută în contextul tensiunilor comerciale dintre cele două mari economii ale lumii, relatează Agerpres.
Declarația lui Trump a fost făcută luni, în fața jurnaliștilor, și se referă la unul dintre cele mai sensibile domenii pentru Beijing, anume metalele rare și controlul asupra exporturilor acestora.
China furnizează aproximativ 90% din piața mondială de magneți, care sunt esențiali pentru industria cipurilor semiconductoare utilizate în telefoane și alte dispozitive electronice.
Liderul american a afirmat: „China trebuie să ne ofere mai mulți magneți sau va trebui să le impunem o taxă de 200% sau ceva similar”, conform aljazeera.
În aprilie, autoritățile din China au adăugat mai multe metale rare și magneți pe lista restricțiilor la export, ca reacție la tarifele impuse de Washington.
Datele oficiale arată că în luna iulie, exporturile de minerale rare din China au crescut cu peste 4.700 de tone comparativ cu iunie, ceea ce indică o creștere a comerțului în această piață.
În același timp, SUA au anunțat că au cumpărat o participație de 10% în compania Intel, unul dintre cei mai mari producători de cipuri din lume, care depind de materiile rare importate din China, conform Al Jazeera.
Comentariile lui Trump apar după ce cele două țări caută o soluție pe termen lung pentru războiul tarifar. La începutul lunii, Washingtonul și Beijingul au decis să reducă tarifele la 10% pentru o parte din produsele vizate și să păstreze o pauză de 90 de zile înainte de alte creșteri.
Dacă președintele american nu ar fi semnat ordinul executiv de amânare, tarifele ar fi crescut la 145%, conform surselor citate. În luna mai, cele două economii au convenit să aplice taxe de 30%, în scădere de la nivelul inițial de 125%.