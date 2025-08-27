Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”

Președintele american Donald Trump a mărturisit că este pregătit să impună economice împotriva dacă Vladimir Putin nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina. El spune că este „foarte, foarte grav” ce are în minte.

Negocieri de pace

Donald Trump a fost întrebat dacă Putin va suporta consecinţe dacă nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina.

„Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”, a răspuns președintele american.

„Avem sancţiuni economice. Vorbesc despre economie pentru că nu vom intra într-un război mondial”, a adăugat el.

Trump își dorește negocieri directe între Zelenski și Putin. Președintele ucrainean este de acord, în principiu, cu astfel de convorbiri, însă Putin nu. Kremlinul a sugerat că nicio astfel de întâlnire nu este în prezent în pregătire, conform

Nu este prima oară când Trump amenință cu sancțiuni dacă războiul Rusia-Ucraina nu se încheie.

„Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Un război economic va fi rău, şi va fi rău pentru Rusia, şi nu vreau acest lucru”, a afirmat Trump la şedinţa guvernului de la Casa Albă.

„Nici Zelenski nu este chiar nevinovat”, a mai spus Trump.

Tot el a mai sugerat marţi că este deschis către „utilizarea unui sistem foarte puternic de taxe vamale care să fie foarte costisitor pentru Rusia sau Ucraina” pentru ca acestea să facă pace.