B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”

Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”

Selen Osmanoglu
27 aug. 2025, 10:08
Trump amenință cu sancțiuni împotriva Rusiei: „Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele american Donald Trump a mărturisit că este pregătit să impună sancţiuni economice împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina. El spune că este „foarte, foarte grav” ce are în minte.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Negocieri de pace

Ce s-a întâmplat

Donald Trump a fost întrebat dacă Putin va suporta consecinţe dacă nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina.

„Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină”, a răspuns președintele american.

„Avem sancţiuni economice. Vorbesc despre economie pentru că nu vom intra într-un război mondial”, a adăugat el.

Negociere de pace

Trump își dorește negocieri directe între Zelenski și Putin. Președintele ucrainean este de acord, în principiu, cu astfel de convorbiri, însă Putin nu. Kremlinul a sugerat că nicio astfel de întâlnire nu este în prezent în pregătire, conform Știrile ProTv.

Nu este prima oară când Trump amenință cu sancțiuni dacă războiul Rusia-Ucraina nu se încheie.

„Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Un război economic va fi rău, şi va fi rău pentru Rusia, şi nu vreau acest lucru”, a afirmat Trump la şedinţa guvernului de la Casa Albă.

„Nici Zelenski nu este chiar nevinovat”, a mai spus Trump.

Tot el a mai sugerat marţi că este deschis către „utilizarea unui sistem foarte puternic de taxe vamale care să fie foarte costisitor pentru Rusia sau Ucraina” pentru ca acestea să facă pace.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Externe
Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
Externe
Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
Românii din Germania, care pleacă „în vacanță” fără să anunțe, își pot lua „adio” de la ajutorul social. Ce au pățit două familii, în urma controalelor
Externe
Românii din Germania, care pleacă „în vacanță” fără să anunțe, își pot lua „adio” de la ajutorul social. Ce au pățit două familii, în urma controalelor
Liderii Europei, în vizită la Chișinău. Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin politica Maiei Sandu
Externe
Liderii Europei, în vizită la Chișinău. Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin politica Maiei Sandu
Doi turiști au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă înainte de ora 8. Aceștia au fost amendați
Externe
Doi turiști au fost prinși rezervându-și loc pe o plajă înainte de ora 8. Aceștia au fost amendați
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Externe
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Externe
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Ucraina anunță relaxarea legii marțiale: bărbații între 18 și 22 de ani pot părăsi țara
Externe
Ucraina anunță relaxarea legii marțiale: bărbații între 18 și 22 de ani pot părăsi țara
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
Externe
Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
Aniversare inedită pentru o adolescentă de 15 ani, din Mexic. Cum a petrecut tânăra, după ce prietenii au uitat de ea
Externe
Aniversare inedită pentru o adolescentă de 15 ani, din Mexic. Cum a petrecut tânăra, după ce prietenii au uitat de ea
Ultima oră
11:11 - Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
11:05 - Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
10:50 - Schimbări în educație. Țara din Europa care va interzice telefoanele mobile în școli
10:46 - Capitala sub un nor gros de fum. Garda de Mediu măsoară poluarea provocată de incendiul din Dragonul Roșu
10:42 - Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
10:37 - Dominic Fritz, prezent la Istanbul, alături de alți primari europeni, pentru a-și arăta solidaritatea față de primarul încarcerat, Ekrem İmamoğlu: „E rândul nostru să fim sprijin pentru o democrație sub presiune”
10:20 - Astenia de toamnă. Afecțiunea care se instalează odată cu sezonul rece
10:10 - Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
10:10 - Refugiata ucraineană care a fugit de război, ucisă cu sânge rece în Carolina de Nord. Unde a avut loc atacul
09:44 - Tragedie în județul Botoșani: o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite. Ce s-a întâmplat