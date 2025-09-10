B1 Inregistrari!
Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva"

Selen Osmanoglu
10 sept. 2025, 09:14
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Președintele american Donald Trump s-a declarat surprins de amploarea războiului din Ucraina. Dacă la început credea că totul „va trece repede”, acum acesta recunoaște că s-a înșelat.

Ce s-a întâmplat

Liderul american credea anterior că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va fi cel mai ușor de rezolvat pentru el, întrucât se înțelegea bine cu președintele rus Vladimir Putin.

Cu toate acestea, acum recunoaște că s-a înșelat în această privință, a mărturisit el într-un interviu acordat postului 77 WABC, conform Știrile ProTV.

„Sunt foarte surprins"

„Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el (președintele rus Vladimir Putin – n.r.) aruncă o altă bombă asupra cuiva, și asta nu e bine, nu e bine. Sunt foarte surprins. De fapt, sunt foarte surprins. Credeam că acesta va fi cel mai ușor pentru Ucraina”, a mărturisit Donald Trump.

„Am spus: «Acesta va trece destul de repede». Există multe între el și Zelensky, după cum știți, multă ură, multă animozitate și s-a vărsat mult sânge”, a adăugat el.

Conform acestuia, în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, mor între 5.000 și 7.000 de oameni în fiecare săptămână.

Negocierile de pace au stagnat din cauza faptului că Moscova refuză o întâlnire la nivel de lideri, așa cum își dorește Zelenski.

Liderul ucrainean spune că o astfel de întâlnire este necesară căci deciziile în Rusia sunt luate exclusiv de Putin.

