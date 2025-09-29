Președintele american Donald Trump se va întâlni luni cu Benjamin , la . Americanul spune că a pregătit ceva „special”, însă oficialii israelieni spun că Netanyahu este rezervat în ceea ce privește planul din 21 de puncte pentru încetarea focului.

Ce s-a întâmplat

Cei doi lideri se vor întâlni luni pentru o discuție cu miză mare. Trump s-a lăudat că ar putea pune capăt războiului din Gaza.

Liderul american privește stiuația cu optimism, în timp ce administrația sa lucrează pentru a încheia un plan care ar include eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas.

„Avem o șansă reală de măreție în Orientul Mijlociu”, a scris Trump pe rețelele de socializare. „Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuși”, a adăugat acesta.

„Lucrăm la asta”

În ciuda optimismului liderului american, Netanyahu pare să fie rezervat. El nu a spus că a acceptat planul. „Lucrăm la asta”, a declarat el. „Nu a fost încă finalizat”, a adăugat.

De asemenea, Hamas a declarat duminică că nu a primit nicio nouă propunere de încetare a focului. Într-o declarație, a reiterat „disponibilitatea de a examina orice propuneri pe care le primește de la frații săi mediatori într-o manieră pozitivă și responsabilă, susținând în același timp drepturile naționale ale poporului nostru”, conform .

Netanyahu este așteptat să fie rezervat și să facă presiuni pentru modificări ale planului de încetare a focului, au declarat duminică trei oficiali israelieni. Ei au mai subliniat dificultatea de a încheia o înțelegere, chiar dacă multe dintre detalii au fost elaborate în avans.

Ce spun oficialii israelieni

Cea mai mare parte a planului din 21 de puncte a fost coordonată cu Netanyahu în avans „în detaliu”, a declarat unul dintre oficialii israelieni.

El a mai spus că știe Casa Albă că Israelul se va opune anumitor elemente, cum ar fi rolul Autorității Palestiniene și referirea la aspirațiile unui viitor stat palestinian.

„Netanyahu nu va accepta toate schițele, așa cum au fost publicate inițial”, a spus un oficial.

Un al doilea oficial a spus că probabil va încerca să facă mai multe modificări înainte ca SUA să finalizeze propunerea „și după”.

Planul din 21 de puncte ar prevede un armistițiu permanent în Fașia Gaza, eliberrarea ostaticilor israelinieni deținuți pe teritoriul palestinian, o retragere israeliană, precum și o viitoare guvernare în Gaza fără Hamas, spune o sursă diplomatică, conform antena3.ro.