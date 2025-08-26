Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state

Președintele Donald Trump a declarat că administrația sa va cere reintroducerea pedepsei cu moartea pentru infracțiunile săvârșite în capitala Statelor Unite.

Această măsură, pe care liderul de la vrea să o extindă la nivel național, face parte dintr-o strategie mai largă de diminuare a criminalității în , conform .

Cuprins:

Anunțul lui Trump privind pedeapsa capitală

Care este planul extinderii pedepsei cu moartea

Care sunt statisticile criminalității în SUA

Anunțul lui Trump privind pedeapsa capitală

Donald Trump a spus marți, în cadrul unei întâlniri din cadrul Cabinetului, că vrea să reintroducă pedeapsa cu moartea pentru crimele din capitală. „Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington, D.C., vom solicita pedeapsa cu moartea”, a afirmat liderul american.

Acesta a spus că o astfel de măsură ar putea descuraja infracțiunile. „Nu avem de ales. Așadar, în D.C. … dacă cineva omoară pe cineva … este pedeapsa cu moartea”, a adăugat președintele

În plus a mai menționat că fiecare stat va trebui să decidă individual în legătură cu această politică, conform sursei citate.

Administrația Trump a început în ultimele săptămâni să adopte mai multe măsuri stricte pentru a reduce criminalitatea în Washington, inclusiv prin trimiterea Gărzii Naționale, echipată cu arme, pentru a patrula pe străzile capitalei.

Care este planul extinderii pedepsei cu moartea

Încă dinainte de a ajunge la Casa Albă, Trump a arătat că vrea să extindă utilizarea pedepsei cu moartea. În ziua învestirii, el a semnat un ordin executiv care solicita procurorului general să urmărească aplicarea pedepsei capitale pentru „toate crimele de o severitate care necesită utilizarea acesteia” și să încurajeze procurorii din state să adopte politici asemănătoare.

Un prim caz care ar putea fi luat în considerare este cel al lui Elias Rodriguez, acuzat că a omorât doi ai ambasadei Israelului. Procurorul federal din D.C., Jeanine Pirro, a confirmat că Departamentul de Justiție analizează posibilitatea de a solicita pedeapsa capitală în acest caz, deși aplicarea acestei măsuri la nivel local rămâne complicată din punct de vedere legal, conform sursei citate.

Care sunt statisticile criminalității în SUA

Deși datele oficiale indică o scădere a de 8% în ultimul an, inclusiv o reducere de 15% a omuciderilor, Trump și Casa Albă contestă aceste statistici.

NBC News a raportat anterior că Departamentul de Justiție investighează dacă cifrele ar fi putut fi manipulate pentru a da impresia unui declin mai pronunțat al criminalității.