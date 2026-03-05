Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu revin în prim-plan după declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump privind viitorul conducerii Iranului. Liderul de la Casa Albă a sugerat că Washingtonul ar trebui să aibă un rol direct în alegerea succesorului liderului suprem Ali Khamenei, într-un moment marcat de incertitudini la Teheran.

În paralel, Trump a intervenit și în dezbaterea politică din Israel, cerând public grațierea premierului Benjamin Netanyahu, aflat sub presiunea unor proceduri judiciare.

De ce vrea Trump să se implice în succesiunea liderului suprem al Iranului

Într-un interviu acordat publicației Axios, a declarat că Statele Unite ar trebui să participe la stabilirea viitorului lider suprem al Iranului. Declarația vine pe fondul speculațiilor tot mai intense legate de succesiunea lui Ali Khamenei, actualul lider al regimului de la Teheran.

Trump a menționat că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem, este considerat favorit pentru a prelua conducerea, însă o astfel de variantă ar fi inacceptabilă pentru Washington. În opinia sa, menținerea unei conduceri apropiate de actuala linie politică ar putea amplifica tensiunile dintre Iran și Statele Unite.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță. Trebuie să mă implic în numire, la fel cum am făcut cu Delcy [Rodriguez] în Venezuela. Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”, a spus Trump pentru .

Președintele american a făcut o paralelă cu situația din Venezuela, sugerând că intervenția Statelor Unite ar putea influența direcția politică a unui stat aflat într-un moment delicat al tranziției puterii.

Ce se știe despre succesiunea lui Ali Khamenei

Deși discuțiile despre viitorul lider suprem al Iranului s-au intensificat în ultimele zile, autoritățile de la Teheran nu au anunțat oficial cine va prelua conducerea după Ali Khamenei. Această incertitudine alimentează speculațiile privind echilibrul de putere din interiorul sistemului politic iranian.

Mojtaba Khamenei este menționat frecvent printre posibilii succesori, însă lipsa unei confirmări oficiale menține suspansul privind direcția politică a regimului. În același timp, administrația americană încearcă să clarifice obiectivele operațiunilor militare desfășurate recent în Iran.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, alături de alți oficiali de la Washington, a respins ideea că scopul acestor acțiuni ar fi schimbarea regimului iranian. Potrivit declarațiilor oficiale, obiectivul principal al operațiunilor este reducerea capacităților balistice ale Iranului și limitarea potențialului militar al statului.

De ce solicită Trump grațierea lui Netanyahu

În același context geopolitic tensionat, Donald Trump a intervenit și în dezbaterea politică din Israel, solicitând public grațierea premierului Benjamin Netanyahu. Cererea a fost adresată direct președintelui israelian Isaac Herzog, într-un interviu telefonic acordat postului Channel 12.

„Trebuie să-l grațieze astăzi”, a spus Trump, referindu-se la Benjamin , relatează Capital.

Președintele american a afirmat că a discutat această chestiune în repetate rânduri cu Isaac Herzog și că se așteaptă ca promisiunile făcute anterior să fie respectate. Trump a criticat dur poziția liderului israelian și a declarat că nu intenționează să se întâlnească cu acesta până când grațierea nu va fi acordată.

Cum a răspuns administrația prezidențială din Israel

Biroul președintelui Isaac Herzog a transmis că procedura privind o eventuală grațiere a lui Benjamin Netanyahu nu este finalizată și se află încă în analiză la Ministerul Justiției.

„Numai după finalizarea acestui proces, președintele Herzog va examina cererea în conformitate cu legea, în interesul superior al Statului Israel, ghidat de conștiința sa și fără nicio influență din partea presiunilor externe sau interne de orice fel”, se arată în declarația biroului lui Herzog.

Oficialii israelieni au subliniat totodată că deciziile juridice nu pot fi accelerate sub presiuni politice externe și că statul funcționează strict pe baza principiilor statului de drept.

„Președintele Herzog apreciază profund contribuția semnificativă a președintelui Trump la statul Israel și la securitatea acestuia. Israelul este un stat suveran guvernat de statul de drept”, se mai arată în declarație.