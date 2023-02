Turcia: Un adolescent a fost salvat de sub dărâmături după 94 de ore. Și-a băut propria urină ca să nu moară de sete / Salvator: „Am un fiu ca tine. Îți jur că n-am dormit 4 zile!” (VIDEO)

Un adolescent a fost scos de sub din orașul turc Gaziantep la patru zile după Băiatul, care are 17 ani, a mulțumit în timp ce rudele și prietenii aplaudau și plângeau de bucurie.

Salvare miraculoasă în Turcia, după cutremur

Adnan Muhammed Korkut rămăsese blocat într-un subsol. El a fost scos de sub ruine teafăr, în aplauzele rudelor și prietenilor, care plângeau de bucurie.

Tânărul a fost îmbrățișat și sărutat de mamă și alte rude, apoi urcat într-o ambulanță și transportat la spital.

Prins 94 de ore sub dărâmături, el a povestit că a fost nevoit să-și bea propria urină pentru a-și potoli setea, informează

Dialogul tânărului turc cu un salvator

Adnan Muhammed Korkut le-a mulțumit salvatorilor și celor dragi lui.

„Am un fiu la fel ca tine. Îți jur că nu am dormit patru zile! Jur că nu am dormit! Am încercat să te scot de acolo”, i-a spus un salvator pe nume Yasemin.