Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei

ucrainene au lovit rafinăria din regiunea rusă Riazan și un depozit de petrol din regiunea Lugansk ocupată, în noaptea de joi spre vineri.

Ce s-a întâmplat

Armata ucraineană nu a comentat atacurile

Rafinăria de petrol din Riazan a fost lovită în jurul orei 1:30, ora locală, conform surselor The Kyiv Independent, citat de .

Locuitorii au postat imagini și filmări pe rețelele sociale. Din acestea, s-a observat un incendiu de proporții la instalația aflată la marginea de sud a orașului, cu degajări masive de fum negru.

În Lugansk, au fost semnalate joi seară, după ora 21:00, în apropierea unui depozit de petrol. Martorii spun că au văzut flăcări și fum ridicându-se din direcția instalației.

Deocamdată, armata ucraineană nu a comentat atacurile, așadar nu există date clare despre pagubele provocate.

Ucraina a vizat în mod repetat infrastructura energetică a Rusiei încă de la începutul invaziei din februarie 2022. Țara a încercat să afecteze resursele financiare ale Kremlinului.

În august, Kievul a atacat cel puțin 12 rafinării. Acest lucru a dus la oprirea unor instalații care reprezentau peste 17% din capacitatea de procesare a Rusiei, adică circa 1,1 milioane de barili pe zi.