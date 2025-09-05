B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei

Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 07:52
Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei

Dronele ucrainene au lovit rafinăria din regiunea rusă Riazan și un depozit de petrol din regiunea Lugansk ocupată, în noaptea de joi spre vineri.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Armata ucraineană nu a comentat atacurile

Ce s-a întâmplat

Rafinăria de petrol din Riazan a fost lovită în jurul orei 1:30, ora locală, conform surselor The Kyiv Independent, citat de Adevărul.

Locuitorii au postat imagini și filmări pe rețelele sociale. Din acestea, s-a observat un incendiu de proporții la instalația aflată la marginea de sud a orașului, cu degajări masive de fum negru.

În Lugansk, exploziile au fost semnalate joi seară, după ora 21:00, în apropierea unui depozit de petrol. Martorii spun că au văzut flăcări și fum ridicându-se din direcția instalației.

Armata ucraineană nu a comentat atacurile

Deocamdată, armata ucraineană nu a comentat atacurile, așadar nu există date clare despre pagubele provocate.

Ucraina a vizat în mod repetat infrastructura energetică a Rusiei încă de la începutul invaziei din februarie 2022. Țara a încercat să afecteze resursele financiare ale Kremlinului.

În august, Kievul a atacat cel puțin 12 rafinării. Acest lucru a dus la oprirea unor instalații care reprezentau peste 17% din capacitatea de procesare a Rusiei, adică circa 1,1 milioane de barili pe zi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Externe
Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea
Externe
Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea
Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”
Externe
Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Externe
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Externe
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
Externe
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Externe
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Externe
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact
Externe
Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact
Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
Externe
Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
Ultima oră
09:42 - Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”
09:28 - Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
09:17 - Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
09:16 - Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
09:04 - Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. Executivul invocă obligațiile asumate prin PNRR
08:46 - Ministrul Daniel David, despre tema realizată cu AI: „Nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu AI”. Ce le-a transmis profesorilor
08:40 - Un medic dezvăluie care sunt alimentele ce pot reduce riscul de cancer de colon
08:32 - Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea
08:18 - Cum a arătat prima zi din viața de președinte a lui Nicușor Dan: „Băiețelul s-a îmbolnăvit, soția mă suna…” / Ce dezvăluiri a făcut despre întâlnirea cu Trump de la summit-ul NATO
07:24 - Temperaturi ridicate în mai multe zone din țară. Cum va fi vremea astăzi