Ucraina sugerează României să fie mai „fermă”: „De exemplu, prin a te declara gata să dobori rachetele și dronele pe o anumită rază pentru a-ți proteja frontierele. Avem nevoie de acțiuni simple, nu de «tăcerea mieilor»”

Mihailo Podolyak, consiler al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a sugerat că România ar trebui să fie mai „fermă” și să se declare „gata să doboare” rachetele și dronele rusești „într-o anumită rază” pentru a-și proteja frontierele.

Oficialul ucrainean a făcut această afirmație controversată în contextul în care, în această săptămână, în județul Tulcea ce ar putea proveni dintr-o dronă rusească. Amintim că MApN a anunțat public că a identificat elementele abia după ce cum că o dronă Shahed a Rusiei a căzut în România. Președintele Klaus Iohannis că ar fi existat un asemenea incident.

„Desigur, nimeni nu se așteaptă să invoce NATO Articoul 5 și să meargă la război cu Rusia din cauza unei cutii de metal care cade în România. Nu este cazul. Rusia își permite să folosească spațiul aerian al României și al altor vecini pentru a lansa atacuri cu rachete asupra Ucrainei dintr-un singur motiv. Deoarece este tăcere.

Poate că ar merita să se articuleze mai ferm inadmisibilitatea violării propriului tău spațiu aerian? De exemplu, prin a te declara gata să dobori aceste rachete și dronă pe o anumită rază pentru a-ți proteja frontierele.

În cele din urmă, punctul-cheie este că e necesar să fie ajutată Ucraina cât mai curând posibil cu sisteme suplimentare de apărare aeriană, pentru a le desfășura în zonele de frontieră. Acest lucru va spori semnificativ securitatea țărilor care se învecinează cu Ucraina și va limita capacităților provocatoare și speculative ale Rusiei. Avem nevoie de acțiuni simple, nu de «tăcerea mieilor»”, a scris Mihailo Podolyak, pe Twitter.

