Ucraina: Trupuri de copii au fost găsite într-un cimitir proaspăt săpat lângă Liman. Unii dintre ei fuseseră născuți între 2019 şi 2021

Ucrainenii au exhumat primele 20 de cadavre de civili dintr-un cimitir proaspăt săpat de lângă Liman. Numărul total al trupurilor ar fi de 200. Aici au fost îngropați doar civili ucraineni uciși de ruși. Separat, tot lângă Liman, a fost descoperită o groapă comună cu trupurile mai multor militari ucraineni.

Printre cele 20 de cadavre exhumate sunt și unele ale unor copii. În cimitirul recent descoperit, civilii, circa 200, au fost îngropați în morminte separate, unele dintre ele nemarcate. Printre victime sunt și copii născuți între 2019 și 2021, notează Kyiv Post.

📸 In , authorities found a mass grave where 180 bodies are buried.

Some of them are children born between 2019-2021.

