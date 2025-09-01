Țările Uniunii Europene discută posibilitatea unei amânări de zece ani pentru aplicarea taxelor pe combustibilii utilizați în aviație și transportul maritim, potrivit unui document consultat de , citat de Adevărul.

Propunerea vine după ce negocierile pentru reforma fiscală pe energie au fost blocate ani la rând.

Cuprins:

Care este reforma fiscală și contextul politic

Care este scopul propunerii și excepțiile

Care sunt obstacolele și ce presiune există

Comisia Europeană a inițiat în 2021 o acțiune pentru a adapta impozitarea energiei la obiectivele climatice, sugerând introducerea treptată a impozitelor pe combustibilii poluanți din aviație și transport maritim.

Aceste sectoare au în prezent scutiri la nivel european, spre deosebire de carburanții auto sau energia electrică, unde se aplică deja taxe minime.

Totuși, guvernele țărilor membre au refuzat de mai multe ori să facă modificări. În cea mai recentă propunere de compromis, se discută despre o perioadă de grație de zece ani, în care avioanele și navele ar rămâne scutite de taxele UE.

Documentul de negociere menționează următoarele: „În 2035, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea de a impune taxe pentru navigația aeriană și maritimă și să sugereze modificări ale acestei Directive, acolo unde este necesar”, conform Reuters.

Singurele excepții înainte de termen ar fi avioanele de mici dimensiuni, cu maximum 19 locuri, și ambarcațiunile utilizate exclusiv în scopuri recreative private, care ar putea fi supuse taxării. Justificarea adusă este de a „păstra poziția competitivă a companiilor din Uniune”, se mai menționează în proiect.

Schimbările în politica fiscală a necesită unanimitatea celor 27 de state membre, ceea ce face ca orice reformă să fie extrem de dificilă. Țările care depind de turism sau au flote maritime mari, cum ar fi , Cipru sau Malta, au fost printre cele mai reticente.

De asemenea, o variantă anterioară, care ar fi oferit derogări speciale pentru state insulare precum Irlanda și Malta sau pentru țări cu teritorii insulare, cum ar fi Spania, nu a obținut suficient sprijin politic.