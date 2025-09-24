Władysław Grochowski, un hotelier și dezvoltator imobiliar polonez a venit cu o idee inedită pentru a combate rata scăzută a natalității din țara sa. Acesta s-a angajat să organizeze gratuit petreceri pentru clienții care concep un copil în timpul șederii la unul dintre hotelurile lui și să recompenseze în bani cuplurile care devin părinți după ce au cumpărat o locuință construită de firma sa.

Ce vor primi părinții primului copil născut în acest program

Władysław Grochowski deține unul dintre cele mai mari lanțuri hoteliere și imobiliare din Polonia. Omul de afaceri a promis să organizeze o petrecere gratuită, cum ar o petrecere de botez, pentru cuplurile care compun un copil în timpul sejurului la unul dintre cele 23 de hoteluri din grupul său Arche.

„Fiecare cuplu care concepe un copil în timpul șederii sale la unul dintre cele 23 de hoteluri Arche va beneficia de o petrecere de familie gratuită, cum ar fi un botez, într-una dintre sălile de evenimente sau restaurantele noastre”, a declarat Grochowski, pentru Money.pl, citat de .

El a precizat și că o parte dintre proprietățile lanțului hotelier au biserici renovate care pot fi folosite pentru a găzdui nunți sau botezuri, în timp ce altele au parcuri unde va fi plantat un copac pentru fiecare naștere eligibilă înregistrată.

„Părinții primului copil născut în cadrul acestui program vor primi, de asemenea, un cărucior și un pachet special de bun venit”, a adăugat el.

Cum pot primi 2.000 de dolari cuplurile care cumpără o casa de la compania lui

De asemenea, el a promis că va plăti un bonus de 10.000 de zloți (aproximativ 2.750 de dolari) oricărui angajat sau client care are un copil în termen de cinci ani de la cumpărarea unei proprietăți construite de compania sa.

Ce l-a motivat pe omul de afaceri să ia această decizie fără precedent

La fel ca multe alte țări din întreaga lume, Polonia se confruntă cu o natalitate în scădere. În 2023, rata natalității a fost de 1,2 nașteri vii per femeie, față de 1,33 în 2021 și 2,06 în 1990, potrivit agenției de statistică a , Eurostat.

Întrebat despre rațiunea din spatele pachetului său neobișnuit de stimulente, Grochowski a spus că consideră important ca firmele să se implice în probleme sociale, cum este și cea a ratei scăzute a natalității: „Întreprinderile ar trebui să se implice mai mult în problemele sociale, inclusiv sprijinind inversarea tendinței demografice negative din țara noastră. În 2026, Polonia va cheltui aproape 5% din PIB-ul său pentru apărare, ceea ce nominal s-ar putea traduce în peste 200 de miliarde de zloți, dar la ce bun asta dacă demografia ne va șterge de pe pământ?”.

Compania deținută de Grochowski, implicată și în alte probleme sociale

Grochowski a pus bazele companiei sale de succes la începutul anilor 1990, iar în prezent, are un portofoliu de peste 4.000 de camere de hotel, peste 10.000 de apartamente și 27 de .

Chiar și site-ul companiei lui Grochowski, Arche, vorbește despre preocuparea firmei pentru problemele sociale. De-a lungul timpului, întreprinderea s-a implicat într-o serie de inițiative, inclusiv pentru conservarea patrimoniului local, protejarea mediului și promovarea evenimentelor sportive.

Pe de altă parte, omul de afaceri și soția sa, Lena, au înființat Fundația Lena Grochowska în 2014 pentru a se concentra pe munca umanitară. Ca parte a acesteia, au contribuit la asigurarea siguranței și adăpostului pentru o parte dintre ucrainenii care s-au refugiat în Ucraina odată cu izbucnirea războiului în 2022. Munca lor a fost recompensată în 2023, atunci când au primit prestigiosul premiu al Națiunilor Unite, fiind câștigătorii regionali pentru Europa ai Premiului Nansen pentru Refugiați al UNHCR.

Într-un interviu acordat UNHCR, Grochowski a explicat motivația din spatele operațiunilor sale: „Nu m-a interesat niciodată să fac bani. Întotdeauna am vrut să fiu util sau să mă implic undeva. Funcționez pe baza emoțiilor”.