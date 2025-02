Un avion Delta cu 94 de pasageri s-a întors de urgență la sol. Cabina s-a umplut cu fum (VIDEO)

Airlines cu 94 de pasageri care decolase din Atlanta și trebuia să ajungă în Carolina de Sud s-a întors de urgență după ce s-a detectat fum în cabină, după aproximativ 35 de minute după decolare.

Incidentul s-a produs luni. Avionul Delta Airlines s-a întors pe aeroportul din Atlanta, la scurt timp după decolare, după ce membrii echipajului au raportat fum în cabină, informează

Aeronava trebuia să ajungă în Columbia, în Carolina de Sud, dar a aterizat în siguranță, în Atlanta.

Compania aeriană a transmis că piloții au declarat situație de urgență pentru a obține permisiunea de aterizare din partea controlorilor de trafic aerian. Toți pasagerii au fost evacuți în siguranță, dar nu s-a anunțat public dacă vreunul dintre ei a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Acesta este al treilea incident al companiei aeriene în doar o săptămână, după ce un avion s-a răsturnat , incident soldat cu 21 de persoane rănite. Sâmbătă, un alt avion Delta s-a întors la Los Angeles după ce decolase spre Sydney, Australia, când s-a detectat fum în bucătărie.

