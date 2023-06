Un bărbat și-a înscenat moartea, apoi și-a făcut apariția la propria înmormântare. „Asta dovedește cine ține cu adevărat la mine” (VIDEO)

David Baerton, un belgian în vârstă de 45 de ani, a planificat o scenă de moarte fictivă pentru a le oferi rudelor și prietenilor săi o lecție de viață. În această încercare de a înșela pe toată lumea, bărbatul a implicat întreaga sa familie.

Creatorul de conținut belgian, , a împărtășit planul său cu soția și copiii săi, iar aceștia au fost de acord să-l sprijine. Una dintre fiicele sale a distribuit pe rețelele de socializare următorul mesaj: „Odihnește-te în pace, tati. Nu voi înceta niciodată să mă gândesc la tine. De ce este viața atât de nedreaptă? De ce tu? Urma să fii bunic și aveai toată viața înainte. Te iubesc! Noi te iubim! Nu te vom uita niciodată”.

