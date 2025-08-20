B1 Inregistrari!
Un celebru influencer de pe TikTok a murit. A făcut stop cardiac

Ana Maria
20 aug. 2025, 19:47
Sursa foto: Pixabay

John Crawley, cunoscut în mediul online sub numele de KingBeardX, a murit. El era celebru pe TikTok pentru reacțiile sale amuzante la videoclipurile cu oameni care mănâncă. Cu un stil autentic și plin de umor, el a reușit să adune o comunitate numeroasă și loială pe rețelele sociale.

Cuprins:

  • Cum a murit John Crawley
  • Ce probleme de sănătate avea John Crawley
  • Cum au reacționat fanii și familia

Cum a murit John Crawley

Potrivit TMZ, John Crawley a murit luni, la vârsta de 47 de ani, într-un spital din Mississippi. Cauza oficială a decesului a fost un stop cardiac.

James Steele, directorul de pompe funebre de la casa funerară Glenfield din New Albany, a confirmat vestea:

„Îl cunoșteam personal, John era un tip bun. A luminat lumile multor oameni. Tocmai am ieșit din casa lui și am fost cu mama lui, ne-am rugat împreună. Este sfâșiată acum, dar va reuși să treacă de asta”.

Ce probleme de sănătate avea John Crawley

Conform unei campanii GoFundMe inițiate de prietenul său și fost co-prezentator de podcast, Anthony Caruso, Crawley fusese internat după ce a avut probleme respiratorii.

Medicii l-au conectat la un ventilator, iar ulterior a fost transferat la ATI. Din păcate, starea lui s-a deteriorat, iar influencerul nu a mai reușit să își revină.

Caruso a explicat că fondurile strânse prin campanie erau destinate inițial tratamentului medical, întrucât Crawley nu avea asigurare medicală și era principalul susținător al familiei. După moartea sa, acestea vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor de înmormântare și sprijinirea familiei.

Cum au reacționat fanii și familia

Ultima postare a lui John pe TikTok datează din 22 iulie. De atunci, conturile sale de social media au fost inundate cu mesaje de condoleanțe din partea fanilor care îl apreciau pentru umorul său și energia pozitivă.

Familia este devastată de pierderea lui, mai ales având în vedere că a murit la doar 47 de ani.

