Un adolescent din Cairo a murit după ce a consumat trei pachete de noodles instant cruzi. Autoritățile au deschis o anchetă, iar primele rezultate indică faptul că decesul ar fi fost provocat de cantitatea mare ingerată, nu de calitatea produsului.

Cuprins:

Cum a avut loc moartea băiatului

Ce măsuri au luat autoritățile

Care este riscul consumului de noodles instant

Potrivit relatărilor din presa locală, poliția a fost sesizată cu privire la decesul băiatului de 13 ani. La sosirea echipajului de poliție, „corpului nu prezenta urme de violență sau semne care să indice o faptă criminală”, relatează presa locală, citat de către .

După primele investigații a ieșit la iveală că băiatul mâncase trei pachete de noodles cruzi, ceea ce i-a provocat o stare gravă de sănătate, iar în cele din urmă, decesul. Corpul a fost transportat pentru autopsie, iar produsele consumate au fost trimise în laboratoare de specialitate pentru verificări.

Parchetul a decis reținerea proprietarului de unde băiatul a cumpărat pachetele de noodles. Deși din primele analize, produsul ar fi respectat standardele, spun că o cantitate foarte mare consumată într-un timp scurt poate duce la probleme digestive foarte grave, inclusiv intoxicații.

Deși sunt văzuți ca o gustare accesibilă și ieftină, experții în nutriție spun că consumul frecvent de noodles instant poate aduce riscuri serioase pentru sănătate.

Studiile internaționale indică faptul că aceste produse pot contribui la dezvoltarea sindromului metabolic, creșterea trigliceridelor, hipertensiune arterială și niveluri ridicate de glucoză în sânge, în special la femei.

Noodles instant au un profil nutrițional slab. Acestea conțin cantități mari de sodiu, grăsimi nesănătoase și carbohidrați rafinați, dar foarte puține vitamine și minerale esențiale, cum ar fi proteinele, calciul, fierul sau vitamina C.

În unele țări, o porție poate oferi până la 95% din doza zilnică recomandată de sare, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Pe lângă conținutul ridicat de sare, aceste produse sunt considerate alimente ultraprocesate, care conțin adesea aditivi precum emulsifianți sau conservanți, ce pot afecta sănătatea intestinală și pot provoca inflamații. „Noodles instant nu furnizează fibrele și fitonutrienții din alimentele integrale, ceea ce face ca un consum frecvent să crească riscul de afecțiuni cardiovasculare și probleme metabolice”, potrivit unui studiu realizat de .