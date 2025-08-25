B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie în Cairo! Un copil de 13 ani a murit după ce a mâncat trei pachete de noodles instant

Tragedie în Cairo! Un copil de 13 ani a murit după ce a mâncat trei pachete de noodles instant

Răzvan Adrian
25 aug. 2025, 17:50
Tragedie în Cairo! Un copil de 13 ani a murit după ce a mâncat trei pachete de noodles instant
Sursa foto: pixabay

Un adolescent din Cairo a murit după ce a consumat trei pachete de noodles instant cruzi. Autoritățile au deschis o anchetă, iar primele rezultate indică faptul că decesul ar fi fost provocat de cantitatea mare ingerată, nu de calitatea produsului.

Cuprins:

  • Cum a avut loc moartea băiatului
  • Ce măsuri au luat autoritățile
  • Care este riscul consumului de noodles instant

Cum a avut loc moartea băiatului

Potrivit relatărilor din presa locală, poliția a fost sesizată cu privire la decesul băiatului de 13 ani. La sosirea echipajului de poliție, „corpului nu prezenta urme de violență sau semne care să indice o faptă criminală”, relatează presa locală, citat de către Antena 3 CNN.

După primele investigații a ieșit la iveală că băiatul mâncase trei pachete de noodles cruzi, ceea ce i-a provocat o stare gravă de sănătate, iar în cele din urmă, decesul. Corpul a fost transportat pentru autopsie, iar produsele consumate au fost trimise în laboratoare de specialitate pentru verificări.

Ce măsuri au luat autoritățile

Parchetul a decis reținerea proprietarului magazinului de unde băiatul a cumpărat pachetele de noodles. Deși din primele analize, produsul ar fi respectat standardele, specialiștii spun că o cantitate foarte mare consumată într-un timp scurt poate duce la probleme digestive foarte grave, inclusiv intoxicații.

Care este riscul consumului de noodles instant

Deși sunt văzuți ca o gustare accesibilă și ieftină, experții în nutriție spun că consumul frecvent de noodles instant poate aduce riscuri serioase pentru sănătate.

Studiile internaționale indică faptul că aceste produse pot contribui la dezvoltarea sindromului metabolic, creșterea trigliceridelor, hipertensiune arterială și niveluri ridicate de glucoză în sânge, în special la femei.

Noodles instant au un profil nutrițional slab. Acestea conțin cantități mari de sodiu, grăsimi nesănătoase și carbohidrați rafinați, dar foarte puține vitamine și minerale esențiale, cum ar fi proteinele, calciul, fierul sau vitamina C.

În unele țări, o porție poate oferi până la 95% din doza zilnică recomandată de sare, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Pe lângă conținutul ridicat de sare, aceste produse sunt considerate alimente ultraprocesate, care conțin adesea aditivi precum emulsifianți sau conservanți, ce pot afecta sănătatea intestinală și pot provoca inflamații. „Noodles instant nu furnizează fibrele și fitonutrienții din alimentele integrale, ceea ce face ca un consum frecvent să crească riscul de afecțiuni cardiovasculare și probleme metabolice, potrivit unui studiu realizat de NCBI.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O româncă a fost uitată de soț într-o benzinărie din Germania: După mai bine de 100 de kilometri, șoferul și-a dat seama că soția lipsește
Externe
O româncă a fost uitată de soț într-o benzinărie din Germania: După mai bine de 100 de kilometri, șoferul și-a dat seama că soția lipsește
Volodimir Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicuşor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv
Externe
Volodimir Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicuşor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv
O companie aeriană își schimbă politica pentru pasagerii supraponderali. Despre ce este vorba
Externe
O companie aeriană își schimbă politica pentru pasagerii supraponderali. Despre ce este vorba
Zaragoza: Doi români au fost găsiți morți în groapa de gunoi a orașului
Externe
Zaragoza: Doi români au fost găsiți morți în groapa de gunoi a orașului
Marea criză umanitară din Gaza. ONU vorbește de un „eșec al umanității”
Externe
Marea criză umanitară din Gaza. ONU vorbește de un „eșec al umanității”
O turistă a povestit cum a fost vizita în noul resort de lux din Coreea de Nord
Externe
O turistă a povestit cum a fost vizita în noul resort de lux din Coreea de Nord
Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
Externe
Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor
Externe
Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor
Temperaturi de 55 °C, într-un orășel izolat. Jumătate din populație a ajuns să traiască sub pământ
Externe
Temperaturi de 55 °C, într-un orășel izolat. Jumătate din populație a ajuns să traiască sub pământ
Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Externe
Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Ultima oră
17:59 - O româncă a fost uitată de soț într-o benzinărie din Germania: După mai bine de 100 de kilometri, șoferul și-a dat seama că soția lipsește
17:46 - Bărbat din Arad, arestat după ce și-a înjunghiat fiul vitreg. Ce l-a determinat pe individ să recurgă la gestul extrem
17:24 - Volodimir Zelenski, mesaj de mulțumire pentru Nicuşor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv
17:18 - Ionuț Rusu, dezvăluiri din perioada în care lucra ca șofer de TIR. Cum a ajuns tânărul să fie arestat în Ungaria: „Nu sunt mândru”
16:53 - Un nou val de căldură lovește România. ANM a anunțat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
16:52 - O companie aeriană își schimbă politica pentru pasagerii supraponderali. Despre ce este vorba
16:45 - Alertă într-un județ din România, după ce mii de pești au fost găsiți morți într-un râu. „Niciodată n-am văzut aşa ceva”
16:31 - Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
16:20 - IGPR respinge acuzațiile privind echipamentele vândute în mediul online. Ce a transmis instituția
16:12 - Incident tragic în Mureș. O femeie a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui bloc