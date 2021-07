Un lider PAS anunță că Procuratura Anticorupție din Republica Moldova va fi reformată după modelul DNA

Radu Marian, vicepreședinte PAS, a declarat că Procuratura Anticorupție din Republica Moldova va fi reformată după modelul DNA. Parlamentarul a punctat că mesajul pentru magistrații onești e să înceapă să-i pedepsească pe cei care au furat statul.

Modelul DNA, preluat în Republica Moldova

„Reformarea Procuraturii Anticorupție după modelul DNA, unde vom aduce procurori noi și vom începe această curățare a justiției. Noi transmitem procurorilor și judecătorilor onești să înceapă să oprească hoțiile și să-i pedepsească pe cei care au furat avuția statului”, a declarat Radu Marian, citat de timpul.md

Parlamentarul PAS a punctat apoi că speră ca mesajul lui să ajungă și la Procurorul General Alexandr Stoianoglo, așa încât să se vadă progrese reale în lupta împotriva corupției.

De altfel, activitatea lui Stoianoglo a fost criticată de Igor Grosu, președintele interimar al PAS: „Eu nu am văzut un progres. Eu am văzut hoți, pe care au fost clasate dosarele. Eu am văzut indivizi din Parlament, Procuratura a venit și a spus că trebuie să ridicăm imunitatea pe vreo 4-6 care au rămas fără imunitate, după care a revenit bine merci în Parlament. Da o să poată să imi spună că judecătorii au partea lor de vină, dar procurorii sunt cei care răspund de calitatea probatoriului”.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu, a câștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova și formează majoritatea singur în noul Legislativ.