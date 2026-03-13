Un nou război la granița României. Anunțul care dinamitează Balcanii. Serbia se pregătește de confruntări armate

B1 Inregistrari!
Adrian A
13 mart. 2026, 12:23
Cuprins
  1. De ce ar fi atacată Serbia
  2. Cum se pregătește Serbia de război
  3. Relațiile cu Croația

Președintele sârb, Aleksandar Vucic, susține că Albania, Croația și Kosovo ar putea pregăti un atac împotriva Serbiei, în urma unei declarații trilaterale semnate la Tirana pe 18 martie 2025. Concret, Serbia se pregătește de război.

De ce ar fi atacată Serbia

Președintele sârb Aleksandar Vucic a acuzat Croația, Albania și Kosovo de pregătirea unui potențial atac asupra Serbiei. Declarațiile sale au fost făcute în cadrul unui interviu pentru radioteleviziunea sârbă RTS, citat de presa turcă.

Vucic a subliniat că aceste acuzații sunt fundamentate pe o declarație trilaterală de cooperare în domeniul apărării, semnată de cele trei state la Tirana, pe 18 martie 2025.

Vucic a afirmat că cele trei țări așteaptă un moment favorabil pentru a acționa, iar Serbia monitorizează cu îngrijorare această cooperare militară. El a subliniat că Serbia își menține politica de neutralitate militară și relații bune cu NATO, în ciuda tensiunilor regionale.

Cum se pregătește Serbia de război

În fața acestor amenințări, președintele Vucic a evidențiat capacitățile defensive ale Serbiei. Potrivit declarațiilor sale, forțele armate sârbe sunt dotate cu rachete hipersonice aer-sol din China, care au o rază de acțiune de până la 400 de kilometri. Acestea sunt considerate de Vucic drept „cele mai avansate sisteme de armament”.

Serbia își continuă politica de neutralitate militară și menține relații bune cu NATO, în ciuda tensiunilor cu vecinii săi. Vucic a subliniat importanța acestor relații în contextul actualelor provocări de securitate.

Relațiile cu Croația

Relațiile dintre Serbia și Croația sunt tensionate, președintele Vucic acuzând autoritățile croate de încercări de subminare a Belgradului. El a susținut că, în ultimul an și jumătate, Croația s-a amestecat în afacerile interne ale Serbiei, ceea ce a contribuit la escaladarea tensiunilor dintre cele două țări.

Aceste acuzații fac parte dintr-un context mai larg de tensiuni regionale, în care Serbia se simte amenințată de cooperarea militară dintre Croația, Albania și Kosovo.

