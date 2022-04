Un politician rus a izbucnit în lacrimi la televizor când a vorbit despre scufundarea crucișătorului Moskva

Vladimir Bortko, un cunoscut politician și regizor rus, a izbucnit în lacrimi în timpul unei emisiuni televizate, când a abordat subiectul scufundării navei amiral a Flotei sale în Marea Neagră. Politicanul în vârstă de 75 de ani pare că a abandonat poziția oficială a Rusiei care pune scufundarea pe seama unei furtuni.

Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că nava era remorcată și, din cauza carenei afectată de incendiu, s-a scufundat.

Vladimir Bortko a caracterizat scufundarea navei amiral drept un „casus belli real” și este de părere că Ucraina ar trebui să fie bombardată și mai mult, potrivit

„În timp ce era remorcată spre portul de destinație, nava și-a pierdut echilibrul din cauza avariilor suferite în carenă, când focul a izbucnit după explozia muniției. Având în vedere că marea era agitată, nava s-a scufundat”, a fost varianta transmisă de Moscova, în legătură cu scufundarea navei.

Russian filmmaker Vladimir Bortko practically weeps on national TV when discussing the sunk Moskva warship, shouting that this is a “real casus belli” for war against Ukraine. Except, oops, the Russian military blames it on exploded ammunition. Get your stories straight, guys!

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock)